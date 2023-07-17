За очень редкое немецкое купе предлагают цену меньше стоимости Lada Vesta

На аукционе Cars&Bids идут торги за гранд-турер Bitter SC — одно из всего 461 купе, собранных в первой половине 1980-х. За раритет в хорошем состоянии предлагают всего 11 тысяч долларов. Это примерно миллион рублей, что меньше базовой стоимости новой Lada Vesta. При этом до конца торгов всего один день.