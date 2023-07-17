За очень редкое немецкое купе предлагают цену меньше стоимости Lada Vesta

На аукционе Cars&Bids идут торги за гранд-турер Bitter SC — одно из всего 461 купе, собранных в первой половине 1980-х. За раритет в хорошем состоянии предлагают всего 11 тысяч долларов. Это примерно миллион рублей, что меньше базовой стоимости новой Lada Vesta. При этом до конца торгов всего один день.
- Компания Bitter была основана в Германии гонщиком и бизнесменом Эрихом Биттером, который планировал выпускать собственные спорткары на платформах массовых моделей других брендов — главным образом Opel. Компания просуществовала около 10 лет и известна в лучшем случае тремя моделями.
- Bitter CS базировался на «тележке» Opel Senator, но отличался от донора полностью оригинальным дизайном. Финальную версию экстерьера для купе создавал Джованни Микелотти, автор внешности многих тогдашних моделей Alfa Romeo и Lancia, поэтому немецкий гранд-турер получил характерные итальянские черты, включая подъёмные фары.
- Купе среди прочего оснащали 3,9-литровой «шестёркой» Opel на 209 л.с., но выставленный на продажу экземпляр укомплектован базовым мотором — при объёме 3,0 литра он обеспечивал 177 л.с. в сочетании с пятиступенчатой «механикой» Getrag.
- С 1985 года, когда этот экземпляр был собран, он проехал 54,5 тысячи километров. Продавец уверяет, что автомобиль находится в идеальном состоянии за исключением некоторых мелких повреждений лакокрасочного покрытия. Купе укомплектовано 15-дюймовыми колёсными дисками, кондиционером, аудиосистемой Blaupunkt и электростеклоподъёмниками. Единственная нештатная доработка — выхлопная система Magnaflow.
Bitter SC в одной из предыдущих вариаций дизайна внешности выставляли на продажу осенью 2021 года, и тогда автомобиль оценили заметно дороже — в 42,5 тысячи евро, несмотря на более серьёзный пробег.
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