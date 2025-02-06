Необычный ГАЗ-69 выставили на продажу по цене нового Toyota Land Cruiser

На Авто.ру выставили на продажу самодельный автомобиль, за основу для которого взяли советский внедорожник ГАЗ‑69. Владелец оценил уникальную машину в 6 миллионов рублей — эквивалент рекомендованной цены Toyota Land Cruiser 300 в базовой комплектации.
- В очертаниях передней части кузова и в профиль исходник легко узнаваем. В остальном же у машины, похоже, не осталось ничего родного. Двигатель в описании объявления хотя и указан штатный — объёмом 2,1 литра, по факту стоит ЗМЗ-406, наиболее известный по «Волге». Также установлен фильтр нулевого сопротивления.
- От «Волги» же взята приборная панель. Руль установлен от Мазды, комплект кожаных сидений, судя по всему, от Мерседеса. Причём на двери можно заметить кустарно выведенный пульт управления электроприводами регулировок. Поверху сварен каркас безопасности, тента нет.
- Снаружи машина красуется неродными стальными бамперами с врезанной оптикой, тюнинговыми задними фонарями, дверными ручками, зеркалами и литыми дисками. Окраска кузова отличается от родного для «газика» оттенка хаки.
Минувшим летом хорошо сохранившийся ГАЗ-69А 1969 года выставили на продажу в Германии. Машина песочного цвета проехала 10 000 километров и отдавалась по цене нового Дастера. Внедорожник выглядит вполне бодрым и полностью стоковым.
Что лучше?
Аутентичная машина
Тюнингово-самодельная
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