Необычный ГАЗ-69 выставили на продажу по цене нового Toyota Land Cruiser

На Авто.ру выставили на продажу самодельный автомобиль, за основу для которого взяли советский внедорожник ГАЗ‑69. Владелец оценил уникальную машину в 6 миллионов рублей — экви­валент рекомен­дованной цены Toyota Land Cruiser 300 в базовой комплектации.