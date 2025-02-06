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Необычный ГАЗ-69 выставили на продажу по цене нового Toyota Land Cruiser

На Авто.ру выставили на продажу самодельный автомобиль, за основу для которого взяли советский внедорожник ГАЗ-69
Новости
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На Авто.ру выставили на продажу самодельный автомобиль, за основу для которого взяли советский внедорожник ГАЗ‑69. Владелец оценил уникальную машину в 6 миллионов рублей — экви­валент рекомен­дованной цены Toyota Land Cruiser 300 в базовой комплектации.

  • В очертаниях передней части кузова и в профиль исходник легко узнаваем. В остальном же у машины, похоже, не осталось ничего родного. Двигатель в описании объявления хотя и указан штатный — объёмом 2,1 литра, по факту стоит ЗМЗ-406, наиболее известный по «Волге». Также установлен фильтр нулевого сопротивления.
  • От «Волги» же взята приборная панель. Руль установлен от Мазды, комплект кожаных сидений, судя по всему, от Мерседеса. Причём на двери можно заметить кустарно выведенный пульт управления электро­приводами регулировок. Поверху сварен каркас безопас­ности, тента нет.
  • Снаружи машина красуется неродными стальными бамперами с врезанной оптикой, тюнинго­выми задними фонарями, дверными ручками, зеркалами и литыми дисками. Окраска кузова отличается от родного для «газика» оттенка хаки.

Минувшим летом хорошо сохранившийся ГАЗ-69А 1969 года выставили на продажу в Германии. Машина песочного цвета проехала 10 000 километров и отдавалась по цене нового Дастера. Внедорожник выглядит вполне бодрым и полностью стоковым.

Что лучше?

Аутентичная машина
Тюнингово-самодельная

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#Найдено на Авто.ру#ГАЗ#69
Комментарии
Комментарии4
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6 февраля 2025
Ну надоже , движку от Волги установили на Газон! Илон Маск с Кулибиным дружно рыдают друг другу в жилетки!Это зависть.
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6
7 февраля 2025
van, Особенно важно сиденья от мерседеса
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6
14 февраля 2025
За идею ставлю 5, за реализацию 2.
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5 февраля 2026
Газ 69 славится именно простотой проходимостью!!! Сиденья мерса это из другой оперы, а цена - бред.
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