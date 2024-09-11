Реплику гоночного Mercedes-Benz для DTM из 1990-х выставили на продажу

Помимо внешности, четырёхдверка отличается переработанным шасси с новыми амортизаторами и распорками стоек, а также сборными колёсными дисками на 19 дюймов. При этом почти никаких спортивных изменений в интерьере нет — салон лишь перешили кожей и алькантарой и установили полукаркас безопасности. Штатным остался и силовой агрегат, которым в 1995 году оснащали вариант с индексом С280. Это рядная безнаддувная «шестёрка» объёмом 2,8 литра с отдачей около 190 сил в сочетании с четырёхступенчатым «автоматом».