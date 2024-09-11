Реплику гоночного Mercedes-Benz для DTM из 1990-х выставили на продажу

На аукцион Collecting Cars в Германии выставлен необычный Mercedes-Benz C-класса выпуска 1995 года. Гражданский седан внешне представляет собой практически точную копию болида, созданного фирмой для кузовного чемпионата DTM первой половины 1990-х. За два дня до конца торгов за четырёхдверку предлагают всего 10 тысяч евро или примерно миллион рублей.
- Внешность седана модифицирована за счёт бодикита в стиле DTM с массивными бамперами, расширителями колёсных арок и накладками на пороги. Кит дополнен крупным антикрылом и спортивным выхлопом. Нанесённая на кузов ливрея отсылает к соревновательному сезону 1994 года, когда в чемпионате от лица Mercedes-Benz участвовали Бернд Шнайдер, Эллен Лор и Клаус Людвиг — последний и стал победителем.
- Помимо внешности, четырёхдверка отличается переработанным шасси с новыми амортизаторами и распорками стоек, а также сборными колёсными дисками на 19 дюймов. При этом почти никаких спортивных изменений в интерьере нет — салон лишь перешили кожей и алькантарой и установили полукаркас безопасности. Штатным остался и силовой агрегат, которым в 1995 году оснащали вариант с индексом С280. Это рядная безнаддувная «шестёрка» объёмом 2,8 литра с отдачей около 190 сил в сочетании с четырёхступенчатым «автоматом».
- Возможно, столь низкая предлагаемая цена объясняется не только возрастом, но и пробегом седана. К настоящему моменту он проехал уже более 218 тысяч километров.
Настоящие гоночные машины Шнайдера и Людвига стоят на порядок дороже. К примеру, весной прошлого года с молотка ушёл болид DTM из сезона 1992 года под названием AMG-Mercedes 190 E 2.5-16 Evolution II. Заплатили за него 455 тысяч евро.
Замаскировать обычный седан под гоночный — как вам идея?
Прекрасно, очень стильно выглядит
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