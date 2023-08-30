«Ошибочный» Volkswagen Golf R в цвете Carbon Steel Grey выставили на торги: за него дают 40 тысяч долларов

Удивительно, но ценители модели сразу распознали эксклюзив, как только автомобиль появился у американского дилера в ноябре 2016 года. Его пожелали купить больше сотни человек. После этого представительство

Volkswagen

в США добилось от головного офиса, чтобы в палитру моделей

Golf

GTI

и

Golf

R

в США включили 40 ярких оттенков.