«Ошибочный» Volkswagen Golf R в цвете Carbon Steel Grey выставили на торги: за него дают 40 тысяч долларов

На портале Bring a Trailer за три дня до окончания торгов стоимость Volkswagen Golf R 2016 года выпуска достигла 40 тысяч долларов. Машина находится в хорошем состоянии, имеет ряд тюнинговых элементов, но её основная ценность не в этом. Это единственная R-версия, окрашенная в такой цвет с завода.
- Оттенок называется Carbon Steel Grey Metallic. Он входил в палитру Golf GTI шестого и седьмого поколений. А вот Golf R такого колера существует в единственном экземпляре. Для него был иной серый оттенок.
- Достоверно неизвестно, как вышло, что на полностью автоматической линии машина получила не свою окраску. Вероятно, кто-то из операторов ошибся, вводя код эмали. На выходном контроле проверяют основные параметры автомобилей и качество окраски, но не строгое соответствие оттенка.
- Удивительно, но ценители модели сразу распознали эксклюзив, как только автомобиль появился у американского дилера в ноябре 2016 года. Его пожелали купить больше сотни человек. После этого представительство Volkswagen в США добилось от головного офиса, чтобы в палитру моделей Golf GTI и Golf R в США включили 40 ярких оттенков.
- Автомобиль продаётся в комплекте с бумагой от концерна Volkswagen, подтверждающей эксклюзивный статус. Хот-хэтч проехал 66 тысяч километров. Первый и единственный владелец за семь лет одарил машину нештатными тормозами, колёсами и подвеской, доработал двигатель и выпускную систему, заменил руль.
«Седьмой» Golf R комплектовался 300-сильным мотором 2.0 турбо. С полным приводом и преселективным «роботом» машина разгоняется до сотни за 4,9 секунды. При этом заявленный расход в смешанном цикле составляет 6,9 л на 100 км. В актуальном восьмом поколении мощность «эрки» доходит до 333 л.с.
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