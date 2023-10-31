За полтора месяца по платному дублёру Кутузовского проспекта проехал 1 миллион автомобилей

С 9 сентября, когда было открыто движение по проспекту Багратиона в Москве, по магистрали проехало более 1 миллиона автомобилей, а ежедневно фиксируется более 25 тысяч проездов. Об этом заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, пишет сайт столичного мэра.
- Сама трасса является платным дублёром Кутузовского проспекта и продолжением северного обхода Одинцово, инвестиции в проект составили около 68 миллиардов рублей. Проспект Багратиона начинается от делового центра Москва-Сити и протягивается до Молодогвардейской транспортной развязки на МКАД, а её общая протяжённость, включая съезды, составляет 20 километров.
- Ефимов подчеркнул, что автодорога позволила заметно разгрузить Кутузовский проспект и Можайское шоссе, а также проспект Маршала Жукова и Звенигородское шоссе. Также он отметил, что жители Кунцево, Дорогомилово и Фили-Давыдково получили возможность добираться до центра города намного быстрее.
- Так, в утренний час пик время в пути сократилось на 25% по маршруту на участке МКАД от М-1 до Можайского шоссе, а от СВХ до ТТК — на 15%.
- Стоимость проезда по проспекту Багратиона с транспондером составляет от 416 до 832 рублей, без него — от 600 до 1 200 рублей.
Ранее в октябре ГИБДД провела рейды по выявлению нарушений правил установки госномера автомобиля на участке новой платной трассы М-12, открытом в сентябре. В результате было поймано 12 нарушителей, которые сознательно закрывали номера. Ещё 10 человек получили постановления за нечитаемые номерные знаки.
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Фото на обложке пресс-службы правительства Москвы