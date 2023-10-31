За полтора месяца по платному дублёру Кутузовского проспекта проехал 1 миллион автомобилей

С 9 сентября, когда было открыто движение по проспекту Багратиона в Москве, по магистрали проехало более 1 миллиона автомобилей, а ежедневно фиксируется более 25 тысяч проездов. Об этом заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, пишет сайт столичного мэра.