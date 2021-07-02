Британские блогеры протестировали российскую «Ниву», и она их удивила. Дважды

Блогеры британского YouTube-канала The Late Brake Show взяли непрофильную для себя машину — российскую Lada Niva Legend. Традиционный тест на бездорожье пошёл несколько не так, как планировалось: машина слегка утонула. Но потом всё закончилось хорошо.
- Блогеры вдоволь поездили на «Ниве» по пересечённой местности. Они отметили, что, несмотря на возраст, машина очень проходимая и харизматичная. Хотя ей остро не хватает современных опций и электронных ассистентов, к которым уже привыкли европейцы.
- Проезд вдоль небольшой речки поначалу шёл отлично: для «Нивы» это не препятствие. А потом блогер решил форсировать внушительную лужу, которая на деле оказалась очень глубокой. В результате «Нива» ушла под воду всей передней частью кузова.
- Это было первое удивление команды, проводившей тест. А вторым стал тот факт, что после непродолжительной сушки российский внедорожник завёлся и как ни в чём не бывало поехал. Блогеры попали домой своим ходом.
Ранее АвтоВАЗ свернул продажи в Европе. Это связано с несоответствием отечественных двигателей экологическим нормам Евро‑6. Однако частным порядком российские внедорожники в Старый Свет попадают. Стоит они там вдвое дороже, чем у себя на родине.
Гордитесь «Нивой»?
Да, но лучше бы она стала современнее
Нет, так любой внедорожник может
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