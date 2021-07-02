Авто.ру AI
Избранное
Поиски
Сравнения
Сообщения
Я продаю
Войти
Разместить объявление
Журнал
Поиск по журналу

Британские блогеры протестировали российскую «Ниву», и она их удивила. Дважды

Традиционный тест на бездорожье пошёл несколько не так, как планировалось: машина слегка утонула. Но потом всё закончилось хорошо
НовостиВидео
1
47

Блогеры британского YouTube-канала The Late Brake Show взяли непрофильную для себя машину — российскую Lada Niva Legend. Традиционный тест на бездорожье пошёл несколько не так, как планировалось: машина слегка утонула. Но потом всё закончилось хорошо.

Подождите

Видео загружается

  • Блогеры вдоволь поездили на «Ниве» по пересечённой местности. Они отметили, что, несмотря на возраст, машина очень проходимая и харизматичная. Хотя ей остро не хватает современных опций и электронных ассистентов, к которым уже привыкли европейцы.
  • Проезд вдоль небольшой речки поначалу шёл отлично: для «Нивы» это не препятствие. А потом блогер решил форсировать внушитель­ную лужу, которая на деле оказалась очень глубокой. В результате «Нива» ушла под воду всей передней частью кузова.
  • Это было первое удивление команды, проводившей тест. А вторым стал тот факт, что после непродолжи­тельной сушки российский внедорожник завёлся и как ни в чём не бывало поехал. Блогеры попали домой своим ходом.

Ранее АвтоВАЗ свернул продажи в Европе. Это связано с несоответ­ствием отечественных двигателей экологическим нормам Евро‑6. Однако частным порядком российские внедорожники в Старый Свет попадают. Стоит они там вдвое дороже, чем у себя на родине.

Гордитесь «Нивой»?

Да, но лучше бы она стала современнее
Нет, так любой внедорожник может

Подождите

Новости загружаются

#LADA (ВАЗ) Niva#LADA (ВАЗ)#Niva Legend#Ролик дня
1
Комментарии
Комментарии47
Войдите, чтобы комментировать
2 июля 2021
Ей бы пересмотреть силовую конструкцию кузова, дать турбодизель и опционально какую-нибудь простенькую акпп и удобные сиденья в салон. Всё остальное у нее уже есть. Внешка легендарная и вечная.
Нравится
Ответить
3
2 июля 2021
Всё что вы описали добавляет НИВЕ около 15% к снаряжённой массе. И это уже не НИВА.
Нравится
Ответить
1
3 июля 2021
Ну хз. Можно, конечно, турбину прикрутить заместо дизеля.
Нравится
Ответить
3 июля 2021
А что? Или нашему автопрому всегда оставаться куском говна, который нормальные люди берут ради прикола. Если бы на отечественные авто было не насрать, Нива была бы на уровне с Land Rover Defender/Mercedes-Benz G-class.
Нравится
Ответить
3
4 июля 2021
И за одно заменить всю силовую часть и трансмиссию а так ж это уже другой авто и совершенно другой цены
Нравится
Ответить
1
4 июля 2021
Ну да стоимость смотрю не в счет
Нравится
Ответить
1
4 июля 2021
Турбодизель. Акпп. Вот точно то что добавит проблем. Особенно акпп))). В говнах)))))))
Нравится
Ответить
2 июля 2021
Niva gonna give you up, Niva gonna let you down<br />Niva gonna run aground and desert you<br />Niva gonna make you cry, Niva gonna say goodbye<br />Niva gonna tell a lie and hurt you
Нравится
Ответить
3 июля 2021
Только и понял что говно.....
Нравится
Ответить
4 июля 2021
Говно-воды этим очень гордятся!
Нравится
Ответить
4 июля 2021
Говно это ты
Нравится
Ответить
1
6 июля 2021
Да
Нравится
Ответить
Комментарий удален
Комментарий удален
3 июля 2021
Нива как калаш, не требует модернизации.
Нравится
Ответить
3
4 июля 2021
точно!!!
Нравится
Ответить
2
6 июля 2021
ПРАВДА!!!!!!
Нравится
Ответить
2
4 июля 2021
нет НЕ гордимся! А РАДУЕМСЯ! и БЛАГОДАРИМ! Отличный автомобиль НИВА! За Эту цену ЛУЧШИЙй!
Нравится
Ответить
3
4 июля 2021
солидарен!
Нравится
Ответить
1
5 июля 2021
Полностью согласен!!!
Нравится
Ответить
1
6 июля 2021
ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН!!!!!!!!!
Нравится
Ответить
1
4 июля 2021
Как делали дерьмо, так и продолжают это делать
Нравится
Ответить
4 июля 2021
Ты как был говно так и остался что хуже) а нива сколь стоит так ни один концерн не предлагает авто в прицепе. Не то что внедор. А ну да щас начнется о бу легенды ведь бу с завода идут.
Нравится
Ответить
6 июля 2021
Нет
Нравится
Ответить
4 июля 2021
НИВА сделана для конкретного потребителя. <br />хотите комфорт - покупайте РолсРойс и продолжайте обсирать НИВУ. <br />на МиниКлабмэне я еду до деревни Гадюкино, где в сарае ждёт моя прелесть НИВА!!! - все колдоёбины, грязь и болота в радиусе 200 км - МОИ ! и награда - пара щук, окуньки и разговор с друзьями в костра
Нравится
Ответить
4 июля 2021
Я сколько слышу какие-либо негативные отзыва в сторону Нивы, то все они связаны не с тем, как она едет или с надежностью, а именно с качеством сборки и материалов. И главная проблема нашего автопрома даже не в том, что они занимаются некрофилией в виде использования по-сути движка 80х годов, а в мелочах. Во всех наших машинах присутсвует куча недочетов, которые реально в сумме выбешивают, когда на них ездишь. И дело в том, что в масштабе завода вообще ничего не стоит их поправить, но на АвтоВАЗе просто кладут на это болт.
Нравится
Ответить
4 июля 2021
Конструктивно это все же легковой авто повышенной проходимости. Но как владел 5 особями могу сказать что вполне неплохо повышенной. Лепет о качестве сборки и в целом машины это неправда
Нравится
Ответить
6 июля 2021
Зелëное купе, наш АВТОВаз делает доступные, а не хорошие машины.
Нравится
Ответить
4 июля 2021
Реклама обмылка середины 70-х годов, АвтоВАЗ? нет.. увольте.. да и блоггеры эти из британии на окладе у Газпрома...
Нравится
Ответить
4 июля 2021
Утилитарная машина,которая всегда будет всегда востребована именно из -за простоты и проходимости.
Нравится
Ответить
1
4 июля 2021
Я собирал ниву с первой машины на вазе. За свои деньги лучший внедорожник. У немцев стояла на вооружении. Поставляли авто по всему миру. Заводилась в любой мороз и потом таскала иномарки по снегу в Канаде. Для поездок на охоту и рыбалку делал небольшие доработки, проходила везде.
Нравится
Ответить
4 июля 2021
Ребята, вы о чем? За Цену новой Нивы я Могу купить БУ Сузуки Джимни и Вот на нем точно пох.. вся грязь. Двух дверный Паджеро тоже пойдет, а Этот АвтоВазовский конструктор, в который нужно еще вложить тысяч так 100 рублей, (Лифт, блоки в мосты, передние подш. с Ивеко, дисковые тормоза назад, усиленные полуоси) чтоб он был на &quot;проходимца&quot; похож - нет уж увольте. Мне 56 лет и говорю это, как автослесарь с более чем 30 летним стажем. На наш автопром просто НЕТ КАЧЕСТВЕННЫХ ЗАПЧАСТЕЙ поверьте, всё, что продается - это полное дерьмо, поэтому, и только поэтому я никогда не стану владельцем Отечественного авто.
Нравится
Ответить
5 июля 2021
Поддерживаю ваше мнение!
Нравится
Ответить
6 июля 2021
Джимми возрастом 10 лет? Тогда для честного сравнения бери стоимость 10 летний Нивы, либо новый Джими. Сразу всё встанет на свои места! Ты сравниваешь мягкое и тёплое.
Нравится
Ответить
13 июля 2021
У меня Ниве полтора года. Брал новую. За это время из вложений - только ТО, топливо и замок на задней двери - бесит звук. В штатной комплектации Урбана всё устраивает. И ползет везде, где мне надо
Нравится
Ответить
22 июля 2024
evgeni3365, Нива? Да есть Нива, но японская. А че, три двери-Нива.
Нравится
Ответить
4 июля 2021
НИВА отличный автомобиль был для своего времени. Сейчас конечно технически устарел немного, но как внедорожник может дать фору многим и сейчас. Я бы с удовольствием на ней бы ездил где нибудь в 1990 году.
Нравится
Ответить
1
5 июля 2021
Если обсуждаемый предмет вызывает столько противоречивых мнений, значит он того стоит. Нива - авто для мужиков, у которых руки растут оттуда откуда надо!
Нравится
Ответить
5 июля 2021
А я люблю свою нивку. Она у меня уже вторая. Использую исключительно для бездорожья. Для меня это квадрик с крышей. Отличная машина для подобных целей. Хайджек и топор в багажнике, и ничего не страшно.
Нравится
Ответить
5 июля 2021
Практичный авто. Понтовые джипы для людей с желанием дорогущим железом заявить о себе. Зачем электронные помощники нормальному мужику? Инвалидам и гламурным тёткам с силиконом во всех местах, просто необходим гидроусилитель. А навязанные стандарты ЕВРО5 важны в тайге, где до ближайшего жилья 300км? Если бы наша страна не следовала гомосяцким изыскам Европы, улучшали свои авто, ездили бы без головняков на дизелях с расходом литра 3 на 100км, с алюминиевыми кузовами. А в яму англичане пускай трёхтонную тойоту засунут, если посношаться хочется.
Нравится
Ответить
6 июля 2021
Правильно! Нафига настоящему мужику и его семье эти гомосяцкие АБС, системы стабилизации, всякие подушки безопасности? Ремня безопасности тоже нахер не нужны. Настоящий мужик погибает по-геройски в первом же ДТП.
Нравится
Ответить
9 июля 2021
А почему вы всю Европу гомосеками называете? Вас там изнасиловали?
Нравится
Ответить
7 июля 2021
Лучше Нивы Джипа нет.
Нравится
Ответить
20 июля 2021
только джип
Нравится
Ответить
9 июля 2021
Автор, не свисти про &quot;вдвое дороже&quot;
Нравится
Ответить
9 июля 2021
Переезжал на &quot;Ниве&quot; речушку (полный салон), оказалась глубже, чем думал, залило свечи, включил пониженную и выехал на стартере, - это &quot;Нива&quot;. А сколько раз японские джипы и прочую мелочь из сугробов вытаскивал и не счесть. Снежную целено по пороги берёт без проблем, застрял только однажды, когда лёг на мост и то с домкратом выехал. Лучше машины не видел
Нравится
Ответить
13 июля 2021
За свои деньги, с принятием недочетов, эта машина адекватная. Запчасти стоят немного. Брать же б/у иномарку - ждать косяков и вкладываться, вкладываться, вкладываться. По деньгам больше, чем нива в разы.
Нравится
Ответить
Читать ещё