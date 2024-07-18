За раритетную 1000-сильную Ferrari Testarossa от Koenig выложили на аукционе 525 тысяч долларов

На аукционе Bring a Trailer завершились торги по суперкару Ferrari Testarossa выпуска 1985 года, глубоко доработанному в ателье Koenig Specials. Модернизация включала переделки как кузова и интерьера, так и силового агрегата, отдачу которого довели примерно до 1000 сил. За суперкар с пробегом 17 тысяч километров выложили 525 тысяч долларов — это примерно вчетверо выше средней стоимости обычных Testarossa этих лет на онлайн-площадке.
- Купе доработали по особой программе, которая носила название Competition Evolution II. Она включает в себя, к примеру, полностью новые панели кузова с иными бамперами, расширителями колёсных арок и крупными боковыми воздухозаборниками вместо характерных «жабр», кастомную светотехнику и составные колёса на 17 дюймов. Салон полностью перешит красной кожей, укомплектован креслами-ковшами с четырёхточечными ремнями и дополнен магнитолой Sony. Кроме того, установлены руль Momo и фирменные приборы Koenig.
- В ходовой части применены амортизаторы Koni, пружины H&R и тормозные механизмы AP Racing.
- 12-цилиндровый двигатель объёмом 4,9 литра с завода развивал на Testarossa 390 сил. В Koenig его дополнили специально разработанной системой наддува, улучшенным охлаждением и кастомным выхлопом, подняв отдачу более чем вдвое. Мотор работает в сочетании с пятиступенчатой механической коробкой и дифференциалом повышенного трения, а в салоне установлена рукоятка регулировки давления наддува, позволяющая варьировать выходную мощность.
- По некоторым данным, полная перестройка Ferrari Testarossa в ателье Koenig Special обходилась заказчику во второй половине 1980-х примерно в 600 тысяч долларов — в пересчёте на современную валюту это порядка 1,4 миллиона.
Похожую Ferrari выставляли на онлайн-торги весной 2022 года. В Koenig построили только два экземпляра суперкара F48 на базе модели 348 TS с правым рулём, и за один из них с 520-сильным мотором заплатили всего 93 тысячи фунтов (120 тысяч долларов).
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