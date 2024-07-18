За раритетную 1000-сильную Ferrari Testarossa от Koenig выложили на аукционе 525 тысяч долларов

Купе доработали по особой программе, которая носила название

Competition Evolution II. Она включает в себя, к примеру, полностью новые панели кузова с иными бамперами, расширителями колёсных арок и крупными боковыми воздухозаборниками

вместо характерных

«жабр», кастомную светотехнику и составные колёса на 17 дюймов. Салон полностью перешит красной кожей, укомплектован креслами-ковшами с четырёхточечными ремнями и дополнен магнитолой Sony.

Кроме того, установлены руль Momo и фирменные приборы Koenig.