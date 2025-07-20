За необычный армейский Unimog на торгах предлагают всего 3100 долларов

На аукционе Cars&Bids выставлен на торги необычный внедорожник — Unimog модели FLU 10344, выпущенный для оборонных нужд в 1989 году. Отслуживший в армии США автомобиль аскетично выглядит, но укомплектован тяговитым дизелем и несмотря на гидравлический подъёмник спереди легализован для дорог общего пользования. Тем не менее предлагают за экзотичную машину на данный момент всего 3100 долларов или менее четверти миллиона рублей.
- Аукционисты уточняют, что внедорожники Unimog компания Mercedes-Benz официально гражданским лицам в США никогда не продавала. Однако небольшое количество машин было поставлено армии страны через местную партнёрскую фирму Freightliner. Сколько времени провёл в строю этот автомобиль, не уточняется, нынешнему владельцу принадлежит с 2019 года. На одометре внедорожника значится около 100 миль или 160 километров, но насколько этот пробег реален, неизвестно.
- Машина укомплектована рядной дизельной «шестёркой» объёмом 5,7 литра мощностью чуть более 100 л.с. Двигатель работает в сочетании с четырёхступенчатой «механикой», раздаточной коробкой, системой полного привода и блокируемыми дифференциалами. В подвеске применены портальные мосты. Установленный на Unimog подъёмник может перемещать грузы весом до двух тонн, поднимая их на высоту до 2,7 метра.
- Автомобиль находится не в лучшем состоянии. Краска на кузове облупилась, местами имеются вмятины и царапины, а также следы коррозии.
Одним из самых известных автомобилей марки Unimog можно считать экземпляр, принадлежавший знаменитому актёру Арнольду Шварценеггеру и доработанный по его проекту. В начале 2024 года его выставляли на аукцион, и сделка состоялась, но цену внедорожника продавец не уточнил.
Купили бы себе такое?
Да, приспособил бы для чего-нибудь полезного
Да, можно переделать в отличный внедорожник для удовольствия
Нет, ни к чему мне эта рухлядь
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