За необычный армейский Unimog на торгах предлагают всего 3100 долларов

Аукционисты уточняют, что внедорожники Unimog компания Mercedes-Benz официально гражданским лицам в США никогда не продавала. Однако небольшое количество машин было поставлено армии страны через местную партнёрскую фирму Freightliner.

Сколько времени провёл в строю этот автомобиль, не уточняется, нынешнему владельцу принадлежит с 2019 года. На одометре внедорожника значится около 100 миль или 160 километров, но насколько этот пробег реален, неизвестно.