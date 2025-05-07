За месяц объём автокредитования в России вырос почти на 10 процентов

В апреле 2025 года россияне взяли автокредитов на 112,8 миллиарда рублей. Это на 9,68% больше суммы, выданной банками физическим лицам на покупку машин месяцем ранее. Такие данные приводит аналитическая консалтинговая компания Frank RG.
- По предварительной оценке Frank RG, в количественном выражении объёмы автокредитования за месяц также выросли — на 7,01%. Средний чек увеличивается уже два месяца подряд, в апреле он составил 1,25 миллиона рублей.
- В то же время в сравнении с апрелем 2024 года выдачи автокредитов в стране обвалились. В рублёвом выражении снижение составило 45,35%, в количественном — 39,78%. Средний чек за год уменьшился на 9,25%.
- При этом в целом объём кредитования физических лиц в России в прошлом месяце вырос почти во всех сегментах. В плане положительной динамики автокредиты стали одним из основных драйверов рынка: быстрее росла только ипотека (плюс 14,92% в финансовом выражении).
По оценке Минпромторга, за первый квартал 2025 года свыше 36 тысяч автомобилей было продано в рамках программы государственного стимулирования спроса. Объём скидок по льготным автокредитам составил 10,7 миллиарда рублей.
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Фото на обложке: АвтоВАЗ