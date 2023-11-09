Многие эксперты уверены, что отмена запрета на квадратный номер спереди — это не просто устранение бюрократической неточности в ГОСТе, а целенаправленный шаг властей навстречу параллельному импорту. И в самом Росстандарте не скрывают, что запрет на квадратный номер спереди связан с многочисленными письмами и жалобами со стороны автовладельцев, в том числе тех, кто купил «параллельную» машину в 2022 и 2023 годах.

Глава рабочей группы ОНФ «За права автомобилистов» Пётр Шкуматов также связал отмену штрафа с ростом импорта машин из других стран и порадовался за автомобилистов, которые страдали от внимания инспекторов на дороге.

«Машины к нам теперь везут отовсюду. И число таких машин будет только расти. Хотя этот вопрос был актуален и раньше, потому что какое-то количество машин с квадратными номерными знаками в стране ездило всегда. Правда, народ на этот счёт особо не парился», — объясняет Шкуматов.

По его словам, многие автовладельцы ставили квадратные номера вперёд и ездили так, несмотря на штраф. Шкуматову известно о случаях, когда инспекторы ГИБДД в регионах выписывали протокол на 500 рублей за квадратный знак.

«Хорошо, что штраф отменили. Защитили автовладельцев от чересчур ретивых инспекторов. Не вижу вообще никакой проблемы, чтобы спереди был квадратный номер. Принципиальный изменений для фото- и видеофиксации эта поправка не несёт», — добавляет эксперт.