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В России отменили ещё один штраф! За какие номера теперь нет наказания, а какие штрафы всё-таки остались

В РФ отменили штраф за квадратный номер спереди. Зачем это сделали и как за подобные проступки наказывали прежде
Разбор
4
61

Росстандарт изменил ГОСТ по установке квадратного регистрационного знака на автомобиль. Теперь такой номер можно ставить как сзади, так и спереди. Региональным инспекторам ГИБДД уже разослали памятку об отмене наказания, которое действовало ранее: автовладельцу могли выписать штраф или даже лишить прав за квадратный номер, установленный спереди.

Многие эксперты связали изменение ГОСТа с возросшим потоком машин с квадратными рамками, въезжающих по параллельному импорту. Другие посчитали, что зелёный свет квадратному номеру — всего лишь исправление бюрократической ошибки. В любом случае теперь для водителей стало одним штрафом меньше, но остался целый ряд других санкций, связанных с госномерами. Рассказываем, о каких нарушениях с регистрационными знаками необходимо помнить водителям и как будет работать новая норма с квадратными номерами.

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Отмена штрафа за квадратный номер

Поправки в ГОСТ Р 50577-2018, согласно которым автомобилистам разрешается устанавливать квадратный номер на передний бампер машины, вступили в силу 18 октября. До этого подобный знак допускалось ставить только сзади, а установка спереди грозила наказанием по ч. 1 ст. 12.2 КоАП — штрафом в 500 рублей. Правда, наказывали за квадратный номер в основном в регионах, а столичные автомобилисты с таким штрафом сталкивались редко.

Теперь наказывать за квадратный номер спереди не будут нигде. Сотрудники ГИБДД по всей стране получили соответствующие письменные разъяснения от главы ведомства Михаила Черникова. В документе указано, что Росстандарт приравнял формат номерного знака «1А» (квадратный или двухстрочный) к традиционному знаку «1». 

Подобные знаки ставят на автомобиль с нестандартным местом крепления. Чаще всего такие номера встречаются на ретроавтомобилях, машинах с правым рулём и машинах из Америки. Квадратные номера используют в Японии, США, ОАЭ, Китае и ряде других стран.

Разные форматы квадратных номеров

По словам вице-президента Российского автомобильного союза Антона Шапарина, отмена запрета установки квадратного номерного знака спереди готовилась в Росстандарте давно. И это нововведение оправдано, потому что в страну хлынул поток машин с правым рулём, на большей части которых стоит квадратная рамка под номер. Но отмена штрафа не решает всех проблем.

«К глубокому сожалению, люди из Росстандарта не знают, что в Японии и США совсем другой стандарт и размер номера. Наши квадраты не на все японские машины подходят и не на все американские. Подозреваю, что нужен ещё один шаг, чтобы разрешить все стандарты квадратных номеров, ввести их все в ГОСТ, чтобы человек мог выбрать себе тот номер, который его машине подходит. Без того, чтобы ставить огород из рамочек. Разницы распознавания никакой, все такие номера хорошо читаются как инспекторами, так и камерами», — поясняет Шапарин.

При чём тут параллельный импорт

Многие эксперты уверены, что отмена запрета на квадратный номер спереди — это не просто устранение бюрократической неточности в ГОСТе, а целенаправленный шаг властей навстречу параллельному импорту. И в самом Росстандарте не скрывают, что запрет на квадратный номер спереди связан с многочисленными письмами и жалобами со стороны автовладельцев, в том числе тех, кто купил «параллельную» машину в 2022 и 2023 годах.

Глава рабочей группы ОНФ «За права автомобилистов» Пётр Шкуматов также связал отмену штрафа с ростом импорта машин из других стран и порадовался за автомобилистов, которые страдали от внимания инспекторов на дороге.

«Машины к нам теперь везут отовсюду. И число таких машин будет только расти. Хотя этот вопрос был актуален и раньше, потому что какое-то количество машин с квадратными номерными знаками в стране ездило всегда. Правда, народ на этот счёт особо не парился», — объясняет Шкуматов. 

По его словам, многие автовладельцы ставили квадратные номера вперёд и ездили так, несмотря на штраф. Шкуматову известно о случаях, когда инспекторы ГИБДД в регионах выписывали протокол на 500 рублей за квадратный знак. 

«Хорошо, что штраф отменили. Защитили автовладельцев от чересчур ретивых инспекторов. Не вижу вообще никакой проблемы, чтобы спереди был квадратный номер. Принципиальный изменений для фото- и видеофиксации эта поправка не несёт», — добавляет эксперт. 

Нарушения с номерами, за которые выпишут штраф

Несмотря на отмену одного штрафа, в КоАП осталось несколько наказаний, связанных с номерами. Государственный регистрационный знак должен читаться с расстояния 20 метров в тёмное время суток. Если в темноте не видна хотя бы одна из букв или цифр заднего знака, а в светлое время — хотя бы одна из букв или цифр переднего или заднего знака, он признаётся нечитаемым.

Почти все проступки, связанные с регистрационными знаками, перечислены в статье 12.2 КоАП «Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нём государственных регистрационных знаков». Штраф может составить от 500 до 5000 рублей. Плюс ко всему водителя могут лишить прав на срок до года.

  • За управление автомобилем с грязным номером, залепленным снегом или осенними листьями, водитель может получить штраф в 500 рублей. Но может отделаться предупреждением, если убрать грязь со знака на месте остановки.
  • Скошенный или установленный криво номерной знак тоже приведёт к штрафу в 500 рублей.
  • Отсутствие номера спереди или сзади во время остановки грозит более серьёзными санкциями — штрафом до 5 тысяч рублей или лишением прав на 1–3 месяца. 
  • Затёртые буквы, цифры, посторонние плёнки и наклейки, а также рамки-перевёртыши и любые другие устройства, препятствующие прочтению знака, также приведут к штрафу в 5 тысяч рублей или лишению прав. 
  • Езда с подложным государственным знаком карается лишением прав на срок от полугода до года.

Чтобы избежать проблем, МВД советует автомобилистам соблюдать несколько правил: всегда иметь при себе ветошь, которой можно протереть номер, всегда проверять читаемость номера перед выездом, а также делать безопасные остановки для проверки читаемости номера в плохую погоду. 

«Не протирайте номерные знаки сухой ветошью. Сухой песок или грязь — страшный абразив для номеров, который может стереть краску или поцарапать их. Смочите тряпку незамерзающей жидкостью (подойдёт тот же концентрат для ополаскивания стёкол в холодное время года) или водой. Грязь будет смываться, не повреждая краску. Если вы расцарапали номер, то потребуется перерегистрация автомобиля или замена госномера дубликатом», — указано в сообщении ведомства на официальном сайте.

У вас когда-нибудь были проблемы из-за госномеров?

Внимательно слежу за номерами, соблюдаю правила
Бывало ездил с грязным номером, но обошлось
Был штраф по 12.2 КоАП
#Законы и штрафы
4
Комментарии
Комментарии61
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9 ноября 2023
Всё правильно, лучше штрафовать автомобилистов, чем убирать грязь с дорог
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27
9 ноября 2023
Если не нарушаешь можно и протереть от грязи )
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3
9 ноября 2023
Ха, очень смешно 🤣
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9 ноября 2023
Тоже как вариант)
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13 ноября 2023
Вот, молодец! Как начнется грязь займись)
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3
3 апреля 2025
Зелёный грузовик, надо чистить зубы, вытирать попу, это личное.
Ездить в чистом авто, включать повтротник, не болтать по телефону, это уже безопасность не только личная...
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7
9 ноября 2023
Чиновникам нужно задуматься в первую очередь откуда грязь на дорогах.
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7
10 ноября 2023
А оно им надо?
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2
12 ноября 2023
С наших машин
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2
14 июля 2025
Красное купе, Чиновники для стричь челядь и только.
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9 ноября 2023
Только один воздух остался не обложенный данью в этой стране
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9
9 ноября 2023
Это точно ,хоть не выезжай,штрафы,штрафы эа всё......
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7
10 ноября 2023
Здравствуйте, это не надолго
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13 ноября 2023
А что вы знаете о налогах других стран? В ряде стран ЕС и в честности в Германии уже давно есть налог на дождь, когда платишь исходя из площади крыши дома. Или налог на коров в Дании. Поэтому не гневите Бога, нормально всё с налогами в РФ
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8
13 ноября 2023
Они это знают и денно и нощно работают над этим. С воздуха можно получить налог больше, чем приносит вся индустрия. А своровать с этого...
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3
13 ноября 2023
Кто мне у вас приклеил имя "Зеленый хетчбек" (писать надо именно так!). Я - серебристый седан!
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6 марта 2025
Александр, Браво! Очень смешно
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14 июля 2025
Umar M., Обдирать нищих, самый выгодный бизнес.
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2
23 июля 2025
Александр, московские чиновники это прочитали и сейчас скулят от жадности, от того что в этом году ещё не введён налог на дождь
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1
29 августа 2025
Александр, зато немцам за столом пердеть можно
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1
9 ноября 2023
Странно что не поправили гост по тому как надо устанавливать номер. Что изменять облик номера нельзя. А то есть умельцы верхногами номера ставить. Или флаг РФ убирать.
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9 ноября 2023
Флаг РФ убирать можно, это ГОСТ 1993 года.
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1
10 ноября 2023
Здравствуйте, за убирание флага, нужно сажать в тюрьму, лет на пять, приравнивать к измене
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5
10 ноября 2023
это ведь шутка?
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13 ноября 2023
А всех близких родственников исключать из школ, институтов и увольнять с работы, как неблагонадежных.
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2
13 ноября 2023
А не убравших сажеть на 5 лет за демонстрацию символики РОА, в общем на всякий случай всех сажать на 5 лет!
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3
13 ноября 2023
👍🏻🤝🏻
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14 июля 2025
Пикалов Владимир, Этот торгашеский флаг позор СССР перед всем миром.
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1
23 июля 2025
Korch Alexander, правильно, давно пора заменить Весёлым Роджером, в свете последних политических событий)
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1
23 июля 2025
Кузнецов Андрей, в Сибирь их сразу! или на СВО
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9 ноября 2023
Так могу теперь прямоугольный гос номер поменять на квадратный не смотря ни на что, просто мне так захотелось?)
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9 ноября 2023
Да именно так!
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10 ноября 2023
На жигули смысла нет
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13 ноября 2023
почему? на старых моделях как раз квадратик сзади и стоял.
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5
6 марта 2025
Евгений, речь идёт об автомобилях. А Жигули- это гужевая повозка.
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3
23 июля 2025
Анатолий, а гужевым повозкам номер не полагается? сейчас даже на скутеры и велосипеды будут вешать номер
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13 ноября 2023
Есть тип госномера где нет триколора, но есть 3 буквы на латинице RUS, это стандарт для госномера. Можно их ставить и кататься...
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5 марта 2025
Евгений Гузен, Все правильно, можно кататься по РФ!
А вот на номерах без гос. символики - не сможешь въехать в зарубежные страны, даже такие By, Ua/ Kz/Krg/Geo/Arm/Azer?Uzb.... вернее может и въедешь и тут же получишь штраф.стоянку, т.к. согласно Венской конвенция о дорожном движении обязательно должен быть "флаг"!
Обратно только на эвакуаторе.....дорогое удовольствие....
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1
14 июля 2025
Евгений Гузен, с советским за бугром прокатит, все узнают откуда.
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13 ноября 2023
Ну хотя бы автомобильный союз понимает, что эти номера - не пришей кобыле хвост. Внешние размеры от старого советского номера, символы накиданы туда словно с лопаты (хотя прекрасно бы поместились в одну строчку, если расстояние меж ними уменьшить). Да ещё и отверстия креплений приходится сверлить прямо в символах даже если ставить на старые жигули, где этих отверстий 3 штуки.
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10 июня 2025
Максим, а вот отверстия сверлить нельзя если их нет. Просверлил и номер недействителен. ГОСТ надо уважать.
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13 ноября 2023
Я езжу с грязными номерами всегда. Лучше пару раз в году отдать по 500р за грязный номер, чем в среднем по столько-же только в день прийдёт с камер...
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5
13 ноября 2023
Да вы батенька видать нарушитель-рецидивист однако.
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2
15 ноября 2023
А не нарушать и соблюдать ПДД не вариант?
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1
5 марта 2025
если бы в вели штраф в 5 тысяч мыл бы каждый день
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1
3 апреля 2025
Валентин Левицкий, Так ездючки тоже ездят напудренных в грязном авто... Представляете их гигиену?Ещё без поворотников, с телефоном... Это все
безопасность... Грязные стекла, и вообще грязное авто, это лицо водителя... И его попы...
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13 ноября 2023
У меня крали номера и требовали выкуп
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4 марта 2025
У меня машина с лебедкой. ( Заводская комплектация ) И длинный номер приходилось приделывать на капроновые стяжки поверх номера. Жутко неудобно !
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5 марта 2025
Квадратный номер вызывает ностальгию , ещё бы разрешили чёрный фон и вуаля ...)))
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5 марта 2025
Один отменили 10 ввели
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6 марта 2025
У нас очень изобретательное Правительство когда нужно придумать штраф. А вот про заботу о людях,на чьей шее оно сидит, чиновники и не слышали. Например, о принютии мер к снижению тарифов ЖКХ.
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3
15 марта 2025
Вот проблемы, мля, у нас городок - районный центр !!! на Алтае - Камень-на-Оби - уже тридцать лет славен тем, что ямы на дорогах в пол-колеса - почти везде (кроме федералок), и никто ничего с этим сделать не могут - говорят, государственная тайна и чудеса экономики. Прокуратура не в почёте, а губернатор стесняется привлечь местных ответственных лиц власти к жёсткому ответу. Ямочный ремонт армяне делают ежегодно, но очень узкими местами - два-три месяца гарантия, потом заново можно латать, так и закапывают бюджетные бабки ) А вы - грязь, номера круглоугольные....
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5
3 апреля 2025
на предъяву У ВАС номер грязный, всегда отвечаю, а у ВАС ДОРОГА чистая,
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4 апреля 2025
А по-моему, уже давно назрела смена номеров, глядишь к следующему году введут 4 и 5 значные регионы.
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5 апреля 2025
А по-моему, уже давно назрела реформа по замене номеров. А то, глядишь, скоро появятся номера с 4-5 значными регионами.
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4 мая 2025
автор катюшка,о каком гибдд идет речь,что это за контора...???
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5 мая 2025
Все как всегда . Левой рукой чешем правое ухо.
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13 мая 2025
В новой (?) России ДПС Гаи или кто там будет, будут регистрировать ТС и ВСЁ! А на дороге будут появляться в случае ДТП и сопровождения опасных грузов. На прочее они не влияют.
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9 июня 2025
Была проблема как то раз ещё в конце 80 начале 90. Гаишник нетрадиционной ориентации выписал штраф за ржавый номер , хотя он был чистым и читаемым. При этом сам он приехал на своей машине у которой вместо номера была прямоугольная ржавая табличка с отсутствиями следов краски !!! С тех пор я ещё не раз убеждался , что не зря им голубые номера выдали . Ни разу не помогли на дороге ! Зато грабили неоднократно.
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1
14 июля 2025
В любой уважающий себя стране единые стандарты., на всё. И только у нас все ездят как хотят., кто справа, кто то слева, у кого то нормальные номера, у кого то квадратные., ладно хоть круглых с треугольными пока не придумали. Нигде больше такого не видел.
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27 сентября 2025
Жду введения треугольных номеров
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