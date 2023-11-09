Росстандарт изменил ГОСТ по установке квадратного регистрационного знака на автомобиль. Теперь такой номер можно ставить как сзади, так и спереди. Региональным инспекторам ГИБДД уже разослали памятку об отмене наказания, которое действовало ранее: автовладельцу могли выписать штраф или даже лишить прав за квадратный номер, установленный спереди.
Многие эксперты связали изменение ГОСТа с возросшим потоком машин с квадратными рамками, въезжающих по параллельному импорту. Другие посчитали, что зелёный свет квадратному номеру — всего лишь исправление бюрократической ошибки. В любом случае теперь для водителей стало одним штрафом меньше, но остался целый ряд других санкций, связанных с госномерами. Рассказываем, о каких нарушениях с регистрационными знаками необходимо помнить водителям и как будет работать новая норма с квадратными номерами.
Отмена штрафа за квадратный номер
Поправки в ГОСТ Р 50577-2018, согласно которым автомобилистам разрешается устанавливать квадратный номер на передний бампер машины, вступили в силу 18 октября. До этого подобный знак допускалось ставить только сзади, а установка спереди грозила наказанием по ч. 1 ст. 12.2 КоАП — штрафом в 500 рублей. Правда, наказывали за квадратный номер в основном в регионах, а столичные автомобилисты с таким штрафом сталкивались редко.
Теперь наказывать за квадратный номер спереди не будут нигде. Сотрудники ГИБДД по всей стране получили соответствующие письменные разъяснения от главы ведомства Михаила Черникова. В документе указано, что Росстандарт приравнял формат номерного знака «1А» (квадратный или двухстрочный) к традиционному знаку «1».
Подобные знаки ставят на автомобиль с нестандартным местом крепления. Чаще всего такие номера встречаются на ретроавтомобилях, машинах с правым рулём и машинах из Америки. Квадратные номера используют в Японии, США, ОАЭ, Китае и ряде других стран.
Разные форматы квадратных номеров
По словам вице-президента Российского автомобильного союза Антона Шапарина, отмена запрета установки квадратного номерного знака спереди готовилась в Росстандарте давно. И это нововведение оправдано, потому что в страну хлынул поток машин с правым рулём, на большей части которых стоит квадратная рамка под номер. Но отмена штрафа не решает всех проблем.
«К глубокому сожалению, люди из Росстандарта не знают, что в Японии и США совсем другой стандарт и размер номера. Наши квадраты не на все японские машины подходят и не на все американские. Подозреваю, что нужен ещё один шаг, чтобы разрешить все стандарты квадратных номеров, ввести их все в ГОСТ, чтобы человек мог выбрать себе тот номер, который его машине подходит. Без того, чтобы ставить огород из рамочек. Разницы распознавания никакой, все такие номера хорошо читаются как инспекторами, так и камерами», — поясняет Шапарин.
При чём тут параллельный импорт
Многие эксперты уверены, что отмена запрета на квадратный номер спереди — это не просто устранение бюрократической неточности в ГОСТе, а целенаправленный шаг властей навстречу параллельному импорту. И в самом Росстандарте не скрывают, что запрет на квадратный номер спереди связан с многочисленными письмами и жалобами со стороны автовладельцев, в том числе тех, кто купил «параллельную» машину в 2022 и 2023 годах.
Глава рабочей группы ОНФ «За права автомобилистов» Пётр Шкуматов также связал отмену штрафа с ростом импорта машин из других стран и порадовался за автомобилистов, которые страдали от внимания инспекторов на дороге.
«Машины к нам теперь везут отовсюду. И число таких машин будет только расти. Хотя этот вопрос был актуален и раньше, потому что какое-то количество машин с квадратными номерными знаками в стране ездило всегда. Правда, народ на этот счёт особо не парился», — объясняет Шкуматов.
По его словам, многие автовладельцы ставили квадратные номера вперёд и ездили так, несмотря на штраф. Шкуматову известно о случаях, когда инспекторы ГИБДД в регионах выписывали протокол на 500 рублей за квадратный знак.
«Хорошо, что штраф отменили. Защитили автовладельцев от чересчур ретивых инспекторов. Не вижу вообще никакой проблемы, чтобы спереди был квадратный номер. Принципиальный изменений для фото- и видеофиксации эта поправка не несёт», — добавляет эксперт.
Нарушения с номерами, за которые выпишут штраф
Несмотря на отмену одного штрафа, в КоАП осталось несколько наказаний, связанных с номерами. Государственный регистрационный знак должен читаться с расстояния 20 метров в тёмное время суток. Если в темноте не видна хотя бы одна из букв или цифр заднего знака, а в светлое время — хотя бы одна из букв или цифр переднего или заднего знака, он признаётся нечитаемым.
Почти все проступки, связанные с регистрационными знаками, перечислены в статье 12.2 КоАП «Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нём государственных регистрационных знаков». Штраф может составить от 500 до 5000 рублей. Плюс ко всему водителя могут лишить прав на срок до года.
- За управление автомобилем с грязным номером, залепленным снегом или осенними листьями, водитель может получить штраф в 500 рублей. Но может отделаться предупреждением, если убрать грязь со знака на месте остановки.
- Скошенный или установленный криво номерной знак тоже приведёт к штрафу в 500 рублей.
- Отсутствие номера спереди или сзади во время остановки грозит более серьёзными санкциями — штрафом до 5 тысяч рублей или лишением прав на 1–3 месяца.
- Затёртые буквы, цифры, посторонние плёнки и наклейки, а также рамки-перевёртыши и любые другие устройства, препятствующие прочтению знака, также приведут к штрафу в 5 тысяч рублей или лишению прав.
- Езда с подложным государственным знаком карается лишением прав на срок от полугода до года.
Чтобы избежать проблем, МВД советует автомобилистам соблюдать несколько правил: всегда иметь при себе ветошь, которой можно протереть номер, всегда проверять читаемость номера перед выездом, а также делать безопасные остановки для проверки читаемости номера в плохую погоду.
«Не протирайте номерные знаки сухой ветошью. Сухой песок или грязь — страшный абразив для номеров, который может стереть краску или поцарапать их. Смочите тряпку незамерзающей жидкостью (подойдёт тот же концентрат для ополаскивания стёкол в холодное время года) или водой. Грязь будет смываться, не повреждая краску. Если вы расцарапали номер, то потребуется перерегистрация автомобиля или замена госномера дубликатом», — указано в сообщении ведомства на официальном сайте.