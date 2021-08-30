За громкие машины предложили наказывать по всей России

Крупный штраф для владельцев громких машин может появиться в новой редакции федерального КоАП. Ранее предложенную мэром Москвы Сергеем Собяниным ответственность за нарушение тишины сенатор, первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова считает нужным ввести по всей стране, пишет «РИА Новости».

«Любители ездить без глушителя или сотрясать всё вокруг себя громкой музыкой из мощных музыкальных колонок, установленных в автомобиле, выражают подобным поведением полное пренебрежение к правам других граждан на тишину и покой, как в ночное, так и в дневное время. Поэтому подобные проявления неуважения к обществу должны строго пресекаться», — заявила Рукавишникова.

Примечательно, что новый штраф не планируется включать в 12-ю главу КоАП, регулирующую ответственность для участников дорожного движения. Крупный штраф за нарушение тишины автомобилистами, по предварительному плану, должен стать частью статьи 20.1, предусматривающей наказание за хулиганство. Инициатива в ближайшее время будет внесена на рассмотрение Госдумы.

Несколько дней назад мэр столицы Сергей Собянин заявил о скором внесении в Мосгордуму законопроекта о резком увеличении штрафа за нарушение норм тишины. Его планируется повысить до 5000 рублей, то есть в десять раз, а сами автомобили и мотоциклы с громким выхлопом или мощными аудиосистемами принудительно отправлять на штрафстоянку.