За гоночный Ferrari 488 Challenge Evo на торгах предложили 81 тысячу долларов

На онлайн-площадке Bring a Trailer идут торги за полноценный гоночный автомобиль Ferrari 488 Challenge Evo, построенный в 2020 году. Он участвовал в гонках — к примеру, в североамериканской серии Ferrari Challenge — и проехал с момента выпуска около 13 тысяч километров. Новым такой спорткар производитель продавал примерно за 250 тысяч долларов, но за подержанную «боевую» Ferrari сейчас предлагают всего 81 тысячу. Впрочем, до конца торгов ещё 5 дней и, возможно, трековое купе дополнительно подорожает.
- Ferrari Challenge — монокубок, созданный компанией ещё в 1993 году, и 488 Challenge Evo — предпоследняя модель, разработанная специально для этой гоночной серии. Относительно недавно её заменили на новейшую 296 Challenge.
- Суперкар с приставкой Evo отличается от первой версии 488 Challenge, представленной в 2017-м, пересмотренной аэродинамикой с увеличенной прижимной силой, а также перенастроенной ездовой электроникой и модернизированным кокпитом. Купе оснащено 3,9-литровым V8, развивающим 670 л.с. и 760 Нм.
- Выставленный на продажу экземпляр располагает, к примеру, регулируемой подвеской, шестипоршневыми тормозными суппортами Brembo с карбон-керамическими дисками, каркасом безопасности и системой пожаротушения, а также оборудованием для быстрой дозаправки. Отмечается, что в целом купе находится в хорошем состоянии, хотя несёт на себе многочисленные следы эксплуатации. Автомобиль не стоит на учёте, так как не имеет права выезжать на дороги общего пользования.
Ещё одна трековая Ferrari сейчас продаётся при помощи аукционного дома RM Sotheby's. Модель F12tdf старше на три года, но имеет гораздо меньший пробег — всего 900 километров. Просят за суперкар 1,1 миллиона долларов.
Видите смысл в суперкаре, на котором нельзя выехать на улицу?
Само собой, просто это другое
Разве что для фанатов автоспорта
Это что, даже никак не покрасоваться?
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