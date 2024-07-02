За гоночный Ferrari 488 Challenge Evo на торгах предложили 81 тысячу долларов

На онлайн-площадке Bring a Trailer идут торги за полноценный гоночный автомобиль Ferrari 488 Challenge Evo, построенный в 2020 году. Он участвовал в гонках — к примеру, в североамериканской серии Ferrari Challenge — и проехал с момента выпуска около 13 тысяч километров. Новым такой спорткар производитель продавал примерно за 250 тысяч долларов, но за подержанную «боевую» Ferrari сейчас предлагают всего 81 тысячу. Впрочем, до конца торгов ещё 5 дней и, возможно, трековое купе дополнительно подорожает.