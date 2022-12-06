За год все электромобили и гибриды в США сэкономили бензина всего на два дня его потребления

За прошлый год весь парк электромобилей и подключаемых гибридов США сократил суммарный расход топлива в стране на 690 миллионов галлонов. Однако столь внушительное количество автомобили страны потребляют всего лишь за два дня, пишет Market Watch.
- По США ездит 2,1 миллиона чистых электромобилей и гибридов с функцией автономного хода на электричестве. Если бы они были чисто бензиновыми, они бы потратили за 2021 год 690 миллионов галлонов топлива.
- Число выглядит внушительно, пока не рассмотреть его «в контексте». В том же 2021 году американцы суммарно израсходовали 369 миллионов галлонов бензина в день. Это означает, что весь «зелёный» парк сэкономил топлива на два дня.
Сейчас электромобили занимают долю менее 3% в парке США. Однако в последнее время их продажи активно растут и уже превысили 5,1% от общего числа новых машин. Эксперты полагают, что объём сэкономленного топлива в последующие годы станет активно увеличиваться вслед за спросом на электромобили.
Пересели бы на электромобиль ради экономии?
Да, для меня это было бы выгодно
Нет, разницу в цене топливом не покрыть
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