За год в России стало на 500 автосалонов больше

Отмечается, что в прошлом году было заключено 1448 новых контрактов, а расторгнуто — 959. При этом львиная доля новых договоров заключена с китайскими производителями, которые активно заменяют ушедшие европейские, японские и корейские бренды.

В частности, активнее всего с нуля свою дилерскую сеть формировали марки Jaecoo и Jetour, открывшие в России 158 и 145 шоурумов соответственно. Помимо этого, развитием сети продаж занимались Kaiyi (105), BAIC (92), Livan (80), Tank (41), SWM (32), Hongqi (19) и другие компании.

Расширили географию своего присутствия и уже знакомые россиянам производители. Так, JAC в 2023 году открыл 52 дилерских центра, Changan — 51, а Omoda — 49. Число шоурумов Geely выросло на 42, Voyah — на 37, FAW — на 27, Haval — на 25, а Exeed — на 18.

Отечественные бренды тоже провели работу над увеличением количества своих дилеров. Например, «Москвич» в прошлом году открыл 71 шоурум, Evolute — 15, также 4 новых автосалона занялись продажами Lada.

Что касается расторгнутых договоров, то речь идёт в первую очередь о марках из Европы, Японии, Южной Кореи и США. Сеть сократилась практически у всех покинувших российский рынок производителей, в то время как у китайских — выросла до 65% от общего числа.