За год число угонов в России выросло на 15 процентов, лидер антирейтинга — Hyundai Santa Fe

По итогам уходящего 2023 года число угонов автомобилей в России увеличилось почти на 15%, сообщает со ссылкой на собственные данные страховая компания ВСК. Заметнее всего количество подобных преступлений выросло в Москве — практически втрое в сравнении с 2022 годом. На втором месте — Самарская область с результатом 7% от общего количества краж, самая востребованная у преступников модель — кроссовер Hyundai Santa Fe.
- Рейтинг самых угоняемых в России автомобилей традиционно возглавляют корейские машины. В этом году особой популярностью пользовались Hyundai (31%) и Kia (18%). За ними идут Lada (11%), Mitsubishi (4%), Chery и Exeed (суммарно 4%), КамАЗ (также 4%). Вместе с тем упал криминальный спрос на Renault.
- Особой популярностью у угонщиков в 2023 году пользовались модели Hyundai Santa Fe (13%), Kia K5 (11%), Hyundai Tucson (8%), Hyundai Palisade (8%) и Lada Granta (7%). Среди премиальных машин чаще всего похищали вседорожники Mercedes-Benz GLE, из числа «китайцев» — Chery Tiggo и Exeed TXL.
- При этом почти половина угнанных машин — 47% — пришлась на экземпляры из корпоративных парков. Среди обычных автовладельцев от действий преступников чаще страдали женщины, чем мужчины (55 против 45%). Наибольшее число угонов страховщики зафиксировали в феврале (11%), мае (18%), августе (13%) и сентябре (13%).
Власти США также считают, что автомобили Hyundai и Kia недостаточно защищены от угона. Производителя официально обвинили после ставшего вирусным челленджа в TikTok, и тот уже готовится к многомиллионным компенсациям. При этом в группе Hyundai Motor уже разрабатывают решения, которые позволят самим машинам сообщать в правоохранительные органы о преступлении либо чрезвычайном происшествии.
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Фото на обложке: Hyundai