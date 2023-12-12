За год число угонов в России выросло на 15 процентов, лидер антирейтинга — Hyundai Santa Fe

Рейтинг самых угоняемых в России автомобилей традиционно возглавляют корейские машины. В этом году особой популярностью пользовались Hyundai (31%) и Kia (18%). За ними идут Lada (11%), Mitsubishi (4%), Chery и Exeed (суммарно 4%), КамАЗ (также 4%). Вместе с тем упал криминальный спрос на Renault.

Особой популярностью у угонщиков в 2023 году пользовались модели Hyundai Santa Fe (13%), Kia K5 (11%), Hyundai Tucson (8%), Hyundai Palisade (8%) и Lada Granta (7%). Среди премиальных машин чаще всего похищали вседорожники Mercedes-Benz GLE, из числа «китайцев» — Chery Tiggo и Exeed TXL.

При этом почти половина угнанных машин — 47% — пришлась на экземпляры из корпоративных парков. Среди обычных автовладельцев от действий преступников чаще страдали женщины, чем мужчины (55 против 45%). Наибольшее число угонов страховщики зафиксировали в феврале (11%), мае (18%), августе (13%) и сентябре (13%).

Власти США также считают, что автомобили Hyundai и Kia недостаточно защищены от угона. Производителя официально обвинили после ставшего вирусным челленджа в TikTok, и тот уже готовится к многомиллионным компенсациям. При этом в группе Hyundai Motor уже разрабатывают решения, которые позволят самим машинам сообщать в правоохранительные органы о преступлении либо чрезвычайном происшествии.