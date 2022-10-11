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Страховщики назвали стоимость каско для Aurus Komendant — на эту сумму можно купить ещё один внедорожник

Полис каско обойдётся владельцу Коменданта в 2,5% от стоимости — или ещё дороже
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Специалисты «Страхового дома ВСК» рассчитали, в какую сумму обойдётся полис каско владельцу внедорожника Aurus Komendant. С учётом объявленной во время премьеры базовой стоимости новинки в 33,7 миллиона рублей она составит 2,5% от стоимости или 842 500 рублей. В России за эти деньги можно купить ещё один внедорожник — Lada Niva Legend.

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  • Цена полиса рассчитана для женатого жителя Москвы в возрасте 30–40 лет, имеющего при этом 20-летний безаварийный стаж вождения. Не исключено, что в других случаях полис обойдётся ещё дороже.
  • В компании Журналу Авто.ру заявили, что на данный момент ни один автомобиль марки Aurus у них не застрахован, хотя заявки и подавались.

Ранее та же компания озвучила несколько вариантов стоимости полиса ОСАГО для Aurus Komendant. Самой дорогой страховка оказывалась в случае появления внедорожника в сервисе каршеринга — 127 тысяч рублей.

А вы оформляете каско?

Да, регулярно
Один раз пробовал, не пригодилось
Нет, обхожусь ОСАГО

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#Aurus#Aurus Komendant#Цены#Налоги и страхование
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