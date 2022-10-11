Страховщики назвали стоимость каско для Aurus Komendant — на эту сумму можно купить ещё один внедорожник

Специалисты «Страхового дома ВСК» рассчитали, в какую сумму обойдётся полис каско владельцу внедорожника Aurus Komendant. С учётом объявленной во время премьеры базовой стоимости новинки в 33,7 миллиона рублей она составит 2,5% от стоимости или 842 500 рублей. В России за эти деньги можно купить ещё один внедорожник — Lada Niva Legend.