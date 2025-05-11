Охота за «богиней»: как Renault и Peugeot попытались ворваться в бизнес-класс

Два бренда объединяло ещё кое-что — отсутствие полноценного флагмана. Модели, которая могла бы поспорить с Citroen DS. Представленная ещё в 1955-м, «богиня» даже спустя 10 лет считалась главным автомобилем Франции. Авангардная, высокотехнологичная и любимая в высших кругах страны. Именно Citroen DS долгие годы был личным автомобилем президента де Голля.

Но однажды Renault и Peugeot решили: хватит это терпеть! В апреле 1966-го два французских гиганта приступили к разработке прототипа H — совместной флагманской модели.