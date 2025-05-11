Охота за «богиней»: как Renault и Peugeot попытались ворваться в бизнес-класс

В 2000-х попытка Renault зайти в бизнес-класс с необычным хэтчбеком Vel Satis закончилась провалом. Но был в истории марки ещё один похожий проект, который тоже завершился не слишком удачно. Сегодня в рубрике «Старые, но не бесполезные» гостит Renault Prototype H — статный автомобиль из 1960-х, который помогала делать компания... Peugeot!
Renault и Peugeot не всегда были непримиримыми конкурентами
Люди обожают придумывать принципиальные соперничества. Ливерпуль и Манчестер Юнайтед, ЦСКА и Спартак, Adidas и Nike... Свои дерби есть и в автомобильном мире. Вспомнить хотя бы Ford против Ferrari! А вот и ещё один вечный спор — Renault против Peugeot.
У старейших из ныне существующих автомобильных брендов Франции сложная история отношений ещё со времён Второй мировой. Рено тогда поддерживала марионеточный режим Виши, в Пежо, напротив, были настроены против оккупационных властей. Кончилось тем, что Луи Рено обвинили в коллаборационизме. Он обязательно бы угодил за решётку, но скоропостижно скончался. А представители семьи Пежо были среди тех, кто настаивал на национализации заводов Renault — в наказание и в назидание.
Со временем отношения наладились
В 1960-х о былой вражде уже не вспоминали. Более того, Renault и Peugeot договорились не создавать и не выпускать модели, близко конкурирующие друг с другом! Это был своеобразный договор о ненападении, принципы которого стороны чтили вплоть до середины 1970-х.
Два бренда объединяло ещё кое-что — отсутствие полноценного флагмана. Модели, которая могла бы поспорить с Citroen DS. Представленная ещё в 1955-м, «богиня» даже спустя 10 лет считалась главным автомобилем Франции. Авангардная, высокотехнологичная и любимая в высших кругах страны. Именно Citroen DS долгие годы был личным автомобилем президента де Голля.
Но однажды Renault и Peugeot решили: хватит это терпеть! В апреле 1966-го два французских гиганта приступили к разработке прототипа H — совместной флагманской модели.
Конкурент DS оказался максимально консервативным
Охотиться за «богиней» отправили Renault Prototype H, который изначально задумывался очень традиционным, если не сказать консервативным. Никакого переднего привода, никаких гидропневматических подвесок, никаких технических фривольностей. Задний привод, внушительные размеры и большой мотор.
В длину коллективный французский флагман лишь немного не дотягивал до пяти метров, а это много по меркам европейских моделей 1960-х. Сомнения в статусе окончательно рассеивал мотор: восьмицилиндровый, бензиновый, объёмом 3,5 литра. Разработку V8 взяли на себя специалисты Peugeot.
Подразумевалось, что автомобиль проекта H будет максимально унифицирован по технической части с актуальными моделями Peugeot и Renault.
Внешне вариант Renault оказался интереснее версии Peugeot
Дизайн-центра в современном представлении у Peugeot в то время не было, и почти всю дизайнерскую работу французы отправляли в Италию. Не стал исключением и совместный флагман — правда, в этот раз в Pininfarina откровенно схалтурили. На скорую руку постоянным клиентам нарисовали просто увеличенный в размерах 504-й.
У Renault с дизайном большой машины дела обстояли намного лучше. Фирма построила аж три разных прототипа, из которых дальше всех пошёл проект Мишеля Белигора — автора удачного Renault 16.
Дизайнер решил не отходить от удачной схемы и предложил похожую на R16 модель с пропорционально увеличенными габаритами и тремя боковыми стёклами каждой стороны. Одной из главных визуальных особенностей машины можно было назвать ниспадающую крышу, но от пятой двери французы отказались в пользу традиционной крышки багажника.
Хром использовали щедро. Особенно впечатляют пышный задний бампер со встроенной оптикой и окантовка стёкол. Однако большому Рено Мишеля Белигора при всей солидности явно не хватает изящества и выверенных пропорций. Особенно Prototype H портит узкая колея: кузов нависает над шасси как шуба, которая на два размера больше нужного.
Несмотря на консервативную внешность, у Renault было много интересных деталей
В салоне не обошлось без типичных французских изысков. Сиденья обшиты не кожей, а бежевым велюром. Непривычного к галльским интерьерным традициям могут удивить огромные подголовники. Другой элемент местного шика — мягкие вставки дверных карт, откидные центральные подлокотники спереди и сзади, электростеклоподъёмники по кругу и даже двухзонный климат-контроль. И это в конце 1960-х!
Футуристично выглядела и приборная панель: линейный спидометр, размеченный аж до 200 км/ч, и дополнительные приборы, расположенные этажом ниже. Но кое-что в салоне H-прототипа, конечно, выдавало родство с менее дорогим и престижным Renault 16. Например, рулевое колесо и рычаг коробки передач.
Из любопытных особенностей машины можно отметить ещё и огромный багажник — в нём легко и непринуждённо размещались сразу два запасных колеса и даже хватало места на несколько больших дорожных чемоданов. Были и встроенные в шасси домкраты — похожие иногда применяются на гоночных автомобилях.
Трезво оценив промежуточные итоги, французы свернули проект
В 1967 году Peugeot и Renault представили готовые прототипы на коллективное обсуждение. Подразумевалось, что себестоимость флагмана не превысит 10 тысяч франков, а продавать машину собирались как минимум вдвое дороже. При расчётном выпуске около 50 тысяч автомобилей в год дело казалось выгодным.
Правда, ладный на бумаге бизнес-план упирался в одну принципиальную сложность — разработка новинки оказалась очень дорогой. За год оба бренда потратили на проект H больше семи миллионов франков, а на завершение работ и запуск производства требовалось ещё около 200 миллионов!
Под давлением таких вводных представители Peugeot и Renault трезво оценили промежуточные итоги и решили не продолжать. Да и шедевр, способный сбросить с трона Citroen DS, у них явно не получался. Поэтому уже понесённые расходы французы списали и тихо разошлись.
На этом можно было бы и закругляться, но это ещё не конец! Прошло семь лет, и в 1975-м компания Renault представила модель 20/30 — флагманский хэтчбек, в чертах которого неожиданно считывались мотивы тяжеловесного прототипа H.
Назвать большой удачей эту крупную пятидверку, созданную уже без поддержки Peugeot, не получится. Но на «тридцатке», пусть и совсем немного, поездил президент Франции Франсуа Миттеран. Зачем? Никто не знает.