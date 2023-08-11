За 36-летнюю Honda Prelude дали 79 тысяч долларов: она почти не ездила

На портале Bring a Trailer торги за старое купе Honda Prelude завершились со ставкой 79 тысяч долларов. Столь высокая цена объясняется отличным состоянием и минимальным пробегом. В США за эти деньги можно купить два абсолютно новых хот-хэтча Civic Type R.
- С момента выпуска в 1987 году двухдверка проехала только 6760 километров. Все годы она находилась в одних руках. Гаражное хранение и уход обернулись тем, что машина выглядит только что сошедшей с конвейера.
- Кузов окрашен в ярко-красный цвет, ковшеобразные сиденья отделаны велюром. В числе оборудования можно заметить штатную магнитолу с эквалайзером. Под капотом стоит двухлитровый атмосферник мощностью 110 л.с. Через 5-ступенчатую «механику» он приводит передние колёса.
Машина относится ко второму поколению, которое в 1987 году завершило свою карьеру. Всего Prelude сменил пять поколений и покинул конвейер осенью 2001 года. В конце прошлого года пошли слухи, что название могут возродить для электрического спорткара, но появится он не ранее 2028 года.
Взяли бы такую «капсулу времени»?
Да, это же Prelude
Нет, наш 2108 не хуже, но намного дешевле
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