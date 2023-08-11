За 36-летнюю Honda Prelude дали 79 тысяч долларов: она почти не ездила

С момента выпуска в 1987 году двухдверка проехала только 6760 километров. Все годы она находилась в одних руках. Гаражное хранение и уход обернулись тем, что машина выглядит только что сошедшей с конвейера.

Кузов окрашен в ярко-красный цвет, ковшеобразные сиденья отделаны велюром. В числе оборудования можно заметить штатную магнитолу с эквалайзером. Под капотом стоит двухлитровый атмосферник мощностью 110 л.с. Через 5-ступенчатую «механику» он приводит передние колёса.

Машина относится ко второму поколению, которое в 1987 году завершило свою карьеру. Всего Prelude сменил пять поколений и покинул конвейер осенью 2001 года. В конце прошлого года пошли слухи, что название могут возродить для электрического спорткара, но появится он не ранее 2028 года.