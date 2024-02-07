Почти новый VW Passat, который 19 лет простоял в гараже, выставили на продажу

В Пензе выставили на продажу Volkswagen Passat B5. В объявлении на Авто.ру владелец оценил его в 3,6 миллиона рублей. Цена объясняется пробегом: если верить описанию, за 19 лет машина проехала только 3500 километров.
- Универсал 2005 года выпуска оснащён турбомотором 1.8 мощностью 150 л.с. Он сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой и передним приводом. Фотографии не позволяют оценить состояние кузова, а вот интерьер выглядит новым.
- Рестайлинговый Passat B5 представлен в скромной комплектации с галогеновыми фарами, противотуманками, штампованными дисками, только передними электростеклоподъёмниками. Салон тканевый, есть климат-контроль.
- С 2005 года у машины было три владельца по ПТС. Однако продавец уверяет, что все смены собственника происходили в рамках одной семьи: по документам автомобилем последовательно владели отец, мать и сын.
Ровно вдвое дешевле можно купить 13-летний седан Mazda3. Машину 2010 года выпуска с пробегом менее 2300 километров продают за 1,75 миллиона рублей. Атмосферный мотор 1.6 сочетается с классическим «автоматом».
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