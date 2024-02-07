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Почти новый VW Passat, который 19 лет простоял в гараже, выставили на продажу

В Пензе выставили на продажу Volkswagen Passat B5. В объявлении на Авто.ру владелец оценил его в 3,6 миллиона рублей. Цена объясняется пробегом: если верить описанию, за 19 лет машина проехала только 3500 километров
Новости
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В Пензе выставили на продажу Volkswagen Passat B5. В объявлении на Авто.ру владелец оценил его в 3,6 миллиона рублей. Цена объясняется пробегом: если верить описанию, за 19 лет машина проехала только 3500 километров.

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  • Универсал 2005 года выпуска оснащён турбомотором 1.8 мощностью 150 л.с. Он сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой и передним приводом. Фотографии не позволяют оценить состояние кузова, а вот интерьер выглядит новым.
  • Рестайлинговый Passat B5 представлен в скромной комплектации с галогеновыми фарами, противотуманками, штампованными дисками, только передними электростеклоподъёмниками. Салон тканевый, есть климат-контроль.
  • С 2005 года у машины было три владельца по ПТС. Однако продавец уверяет, что все смены собственника происходили в рамках одной семьи: по документам автомобилем последовательно владели отец, мать и сын.

Ровно вдвое дешевле можно купить 13-летний седан Mazda3. Машину 2010 года выпуска с пробегом менее 2300 километров продают за 1,75 миллиона рублей. Атмосферный мотор 1.6 сочетается с классическим «автоматом».

Интересен вам такой Passat?

Да, «европеец» и почти новый
Не за такие деньги
Нет, лучше «китаец» из салона с гарантией

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#Найдено на Авто.ру#Капсулы времени#Volkswagen#Passat
Комментарии
Комментарии9
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7 февраля 2024
Ну миллион дам за этот хлам. 2005 год и если б было 100км, тогда да, гаражное хранение, в так покаталась машина 3500км, все уже, надо там перебирать все сальники, резинки менять, масла, фильтры. Вообще каждый год ТО надо делать, если даже в гараже стоит авто. Вряд-ли там хоть раз ТО делали. Она ж обкатку только прошла. Да и вообще дело в том, что машина морально устарела, а её хотят продать по цене новой.
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1
7 февраля 2024
что? ахахахаха
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7 февраля 2024
3,5 ляма? С дуба рухнул? 5й год ! Да хоть вообще без пробега! За столько лет стояния там всё пересохло - всё менять нужно. Так поедешь да потечет всё из всех щелей. Те же колеса - на замену. За всем глаз нужен. За что 3,5? Не супер, Черная, аквариум. Лям денег и не более !!!!
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27 июня 2024
Gregor Henry, Я на таком езжу,пробег 68 тыс,4 года проблем не знаю,все в изумительном состоянии,это китаец или лада развалиться за это время,а старый немец лучше новой гранты и уж тем более всяких джили и черри
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8 февраля 2024
Наслушался я таких рассказов от перекупов, о том, что тачка простояла у какого-то дедушки в гараже и т. п. В 90 процентах случаев эти рассказы полное враньё.
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8 февраля 2024
Этот пассат не так давно продавали в Питере, в районе 600000 тыщ. Так что нынешний собственник немного губу раскотал на нового китайца.
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12 февраля 2024
Это В 5+
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16 июня 2024
Обратите внимание на место соединения заднего не съёмного с кузовом крыла . Судя по фото зацвела. Больное место. Знаю потому что у меня точно такой же. Один в один. Только пепельница сзади другая, средний подголовник и магнитола. Состояние салона отличное без вопросов. У моего, состояние почти такое же, правда руль немного потерся и чехол на ручке передач. Но я на нем проехал 308000 км с 2008 года. В итоге. Машина отличная если за ней смотреть. Удачи в продаже.
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10 августа 2024
Во людей штырит!?!
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