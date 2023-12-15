За 110-летний номерной знак в Австралии предлагают 6,7 миллиона долларов, и это не предел

Регистрационные знаки на автомобили в Австралии начали выдавать в 1910 году, взяв пример с Великобритании. Судя по цифре, выставленный на продажу экземпляр стал первым автомобильным номером штата Новый Южный Уэльс: как сообщают аукционисты, его получила машина комиссара полиции.

Позже знак принадлежал бизнесмену Фредерику Стюарту, который пользовался им по назначению до своей кончины в 1961 году, а затем — его вдове Мэйджори Стюарт. Сообщается, что в 1988 году она отвергла предложение о продаже знака за 200 тысяч долларов. Мэйджори скончалась в 2000 году, и сейчас табличку, по всей видимости, выставили на продажу её наследники.

Lloyds отмечает, что подобные номерные знаки крайне редко появляются в продаже, так как передаются по наследству. Знак NSW 1 выставлен на аукцион впервые с начала прошлого века.

Одним из самых дорогих автомобильных номеров в мире считается сочетание символов AA8 — в прошлом году его продали в Дубае за эквивалент 9,5 миллиона долларов. По данным Autoevolution, здесь же ранее заплатили 14,2 миллиона долларов за знак P7. Однако рекордом подобных сделок может стать продажа таблички с символами F1: в Великобритании сейчас за неё просят 20 миллионов фунтов. Принадлежит она владельцу тюнинг-ателье Khan Афзалу Кану.