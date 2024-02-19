Юбилейный Chery Tiggo 4 Pro для России: фото интерьера и детали оснащения

Компания Chery готовится вывести на российский рынок особую версию кроссовера Tiggo 4 Pro, посвящённую 18-летию присутствия бренда в нашей стране. Предлагаться исполнение 18 years edition будет во всех пяти доступных для модели комплектациях. На данный момент обнародован состав самой насыщенной из них под названием Ultimate, и, судя по официальному сообщению, Tiggo 4 Pro вместе с юбилейной версией получит обновлённый интерьер.
- Сейчас Chery Tiggo 4 Pro оснащается дисплеем диагональю 10,25 дюйма на центральной консоли и обособленной приборной панелью с «козырьком», чья диагональ может достигать 7 дюймов. Юбилейная модификация вседорожника в комплектации Ultimate будет оснащаться сдвоенным экраном, составленным из двух 10,25-дюймовых дисплеев. Ещё одним отличием станет новая цветовая гамма отделки интерьера — чёрный с белыми вставками.
- В оснащение новинки также войдёт развитый комплекс водительских ассистентов. В него включат, к примеру, адаптивный круиз-контроль, систему экстренного торможения, функции слежения за слепыми зонами и движения транспорта поперечным курсом сзади автомобиля, а также «умный» дальний свет.
- Среди прочего комплектация Ultimate будет включать диодную оптику и 18-дюймовые колёса, панорамный люк, шесть подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, беспроводную зарядку и атмосферную подсветку салона.
- Chery Tiggo 4 Pro продаётся сейчас в России с двумя вариантами полуторалитровых моторов на 113 и 147 л.с. Стоит модель от 2 120 000 до 2 620 000 рублей, однако, учитывая доработки, юбилейный кроссовер должен оказаться дороже. Изменений по технической части на 18 years edition не ожидается.
В течение 2024 года Chery планирует вывести на российский рынок сразу семь электрифицированных моделей. Пять из них должны оказаться гибридами, оставшиеся две будут полноценными электрокарами.
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