Юбилейный Chery Tiggo 4 Pro для России: фото интерьера и детали оснащения

Компания Chery готовится вывести на российский рынок особую версию кроссовера Tiggo 4 Pro, посвящённую 18-летию присутствия бренда в нашей стране. Предлагаться исполнение 18 years edition будет во всех пяти доступных для модели комплектациях. На данный момент обнародован состав самой насыщенной из них под названием Ultimate, и, судя по официальному сообщению, Tiggo 4 Pro вместе с юбилейной версией получит обновлённый интерьер.