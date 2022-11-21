Тест «белорусского» электромобиля Geely Geometry по цене Coolray

Изначально этот электромобиль создавали для китайского рынка, но в итоге он оказался в Белоруссии, причём вполне официально. Дилеры Geely завезли несколько сотен таких электричек на пробу. Попробовали его и мы. И продукт во многих отношениях получился классный! Стоит ли его ждать (и желать) в России?
Мало кто помнит, что в 2016 году китайцы показали бензиновый кроссовер Geely GS, который три года спустя даже привезли в Россию. Однако цена модели оказалась неприлично высокой, и она незаметно исчезла с нашего рынка. И одновременно с уходом из РФ GS на родине дебютировал наш сегодняшний герой.
Какая между ними связь? Самая прямая: электрический Geometry C — глубоко модернизированный GS! Оба построены на платформе Geely FE, имеют одинаковую конструкцию подвески со стойками Макферсона спереди и скручивающейся балкой сзади, а также практически идентичны по габаритам: GS лишь на 8 мм длиннее из-за формы бамперов.
Для России важнее другое: если GS располагал дорожным просветом 160 мм и полным приводом, то у Geometry C от нижней точки до поверхности асфальта только 140 мм, а привод — исключительно передний. Так что формально мы имеем дело, скорее, с электрическим хэтчбеком гольф-класса.
Однако характеристики, несмотря ни на что, впечатляют. В качестве «пилота» белорусско-китайское предприятие «Белджи» завезло самую дорогую модификацию с батареей ёмкостью 70 кВт·ч (в базе — 53 кВт·ч) и заявленным запасом хода на одной полной зарядке 550 км, измеренных по протоколу NEDC. Эти же машины разными путями попали и в Россию.
И перед вами, скажем так, дорестайлинговый вариант. Текущей осенью модель подверглась лёгкой модернизации, в результате которой теоретический запас хода вырос ещё на 30 км. Но ни в Белоруссии, ни в России таких машин пока нет.
Но обращать на себя внимание эта машина умеет! Приветственная иллюминация светодиодных фар и объединённых в одну горизонталь задних фонарей, автоматические ручки, выдвигающиеся из дверей при приближении к машине с брелоком в кармане, — этот непродолжительный перформанс обеспечен владельцу ежедневно.
Ещё больше впечатляет салон. И не материалами отделки (дорогими их не назовёшь), а лаконичным и даже изысканным дизайном. Гармоничное сочетание цветов и фактур пластиков, тонкая полоска удобных физических клавиш, отвечающих за режимы климатической установки, и «нарисованные» на матовой, не притягивающей отпечатки пальцев поверхности сенсорные кнопки — дизайнерам-интерьерщикам за такую работу хочется сказать отдельное «спасибо».
Решение с установленным на рулевой колонке 5-дюймовым экраном аналогично фольксвагеновскому. На нём нет ничего лишнего — только информация о запасе хода, скорости и режимах движения. Если включить активный круиз-контроль и систему удержания в полосе, то на этот монитор будут выводиться и симпатичные картиночки их работы.
Дисплей медиасистемы диагональю 12,3 дюйма радует приличной графикой, шустрым процессором и полностью русифицированным меню. Единственный крупный недочёт — отсутствие протоколов Android Auto и Apple CarPlay, как у других моделей Geely. Отзеркалить смартфон на дисплее устройства можно с помощью китайского приложения QDlink, однако для этого придётся установить на смартфон отдельное приложение, оценки которого в Google Play далеки от положительных.
Не докрутили в «Геометрии» и сугубо практичные аспекты. Так, выступающие накладки порогов не прикрыты дверями, а передние стойки кузова кажутся слишком широкими, что в сочетании с крупными корпусами боковых зеркал ухудшает обзорность. Но сколь-нибудь заметных провалов по эргономике всё же нет.
А ещё Geometry C точно понравится задним пассажирам. По длине пространства более чем достаточно, да и над головой, несмотря на покатую крышу с панорамной секцией, остаётся хороший запас. Вдобавок спинка дивана заметно отклонена от вертикали, что добавляет комфорта в дальней поездке.
Вот багажник, увы, скромный. Номинальный объём — всего 340 литров. Если сложить спинки сиденья, получим 1150 литров — среднестатистические показатели для хэтчбеков С-класса. Лючка для длинномеров нет. Не получается и ровного пола при трансформации дивана: ступенька весьма заметная. Для перевозки чего-нибудь действительно большого лучше поискать другой автомобиль.
Согласно спецификации, зарядить аккумулятор с 30 до 80% на быстрой станции постоянного тока мощностью 60 кВт можно примерно за 45 минут. Если же использовать медленные ЭЗС переменного тока, то зарядка в том же диапазоне займёт 7,5 часа. Установленный в автомобиле европейский разъём CCS Сombo 2 позволяет пользоваться и теми, и другими комплексами.
Можно заряжаться и от бытовой розетки, у которой есть заземление (иначе инвертор не будет работать). Однако мощность такого зарядника ограничена на 1,84 кВт, так что в теории заполнить с его помощью батарею ёмкостью 70 кВт·ч можно будет за 38 часов!
Заявленный производителем расход энергии составляет 14 кВт·ч на 100 км пробега. Таким образом, если заряжаться от домашней станции по стандартному для Подмосковья тарифу 4,60 рубля за 1 кВт·ч, то упомянутая сотня километров обойдётся в 64,4 рубля. Однако у нас в реальности получилось на 4 кВт·ч больше.
В меру острый по рулю, но похвально точный в поворотах Geometry C отличается ещё и здорово настроенной подвеской. Да, большие выбоины ей не по зубам: слишком короткие ходы. Но мелкие неровности амортизаторы разглаживают без остатка, словно катишь не по твёрдому асфальту, а по толстому резиновому коврику. И это на низкопрофильных шинах размерностью 225/45 R18 — от которых, кстати, и гула-то практически нет.
В управлении тягой есть свои нюансы. На бумаге отдача мотора в 204 л.с. и 310 Нм не кажется заоблачной. На практике, особенно если выбрать спортивный режим, «Геометрия» набирает скорость как ошпаренная. Стоит посильнее нажать на газ для обгона, и колёса буксуют даже при 80 км/ч!
Заявленное время разгона до «сотни» 7 секунд сомнений не вызывает даже в режиме Eco. Плотный поток тяги ощущается вплоть до срабатывания ограничителя на 150 км/ч. Разница со спортивным режимом только в том, что реакции на газ получаются более сглаженными, что удобнее в повседневной эксплуатации. Единственное, что слегка напрягает в экорежиме, — эффект продолжающегося замедления, сохраняющийся на короткое время после отпускания педали тормоза. Впрочем, это не баг, а фича, связанная с работой системы рекуперации. И к такому поведению машины быстро привыкаешь.
Сколько придётся заплатить за приятный салон и впечатляющие ходовые качества? Увы, на момент подготовки материала выставленных на продажу новых «Геометрий» в России мы не нашли. На классифайдах попалось несколько экземпляров с небольшими пробегами от 200 км по цене от 2,7 млн рублей.
Но есть и другой путь! Мы обзвонили белорусских дилеров, которые ждут поставок новых машин в декабре. Обещают только самые дорогие комплектации по цене 36 000 долларов — около 2,2 млн рублей. Правда, автомобиль продадут только покупателю с белорусским паспортом, но схемы покупки и ввоза таких машин в Россию давно отработаны и добавят к цене машины не больше 10 процентов.
Остаётся только вопрос обслуживания. У официальных дилеров Geely в России нет ни карт ТО, ни запчастей для электромобилей. Зато есть официальный бюллетень, согласно которому они не обязаны обслуживать и ремонтировать автомобили, приобретённые в другом государстве, даже если оно является членом Таможенного союза. Где брать и сколько ждать кузовные детали, стёкла, фары, если их потребуется заменить из-за аварии, — непонятно. Точнее, понятно — в Белоруссии. Но в целом эксплуатация такой полуофициальной машины мало чем отличается от любой другой экзотической модели из Китая.
Однако ото всех других диковинок этот Geely отличают два существенных нюанса: сравнительно невысокая стоимость и полная русификация медиасистемы. По нынешним меркам — редкость!