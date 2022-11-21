Тест «белорусского» электромобиля Geely Geometry по цене Coolray

Изначально этот электромобиль создавали для китайского рынка, но в итоге он оказался в Белоруссии, причём вполне официально. Дилеры Geely завезли несколько сотен таких электричек на пробу. Попробовали его и мы. И продукт во многих отношениях получился классный! Стоит ли его ждать (и желать) в России?

Мало кто помнит, что в 2016 году китайцы показали бензиновый кроссовер Geely GS, который три года спустя даже привезли в Россию. Однако цена модели оказалась неприлично высокой, и она незаметно исчезла с нашего рынка. И одновременно с уходом из РФ GS на родине дебютировал наш сегодняшний герой.

Какая между ними связь? Самая прямая: электрический Geometry C — глубоко модернизированный GS! Оба построены на платформе Geely FE, имеют одинаковую конструкцию подвески со стойками Макферсона спереди и скручивающейся балкой сзади, а также практически идентичны по габаритам: GS лишь на 8 мм длиннее из-за формы бамперов.