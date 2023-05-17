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Самые красивые на Авто.ру: «восьмёрка» на стиле, идеальный ретро-Porsche и другие. Фотопост

Оцените красивые фото автомобилей, которые ищут покупателей
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На Авто.ру полно уникальных, ценных и очень редких автомобилей, которые хочется разглядеть во всех деталях. Увы, не каждая из находок достойно сфотографирована, и это досадно. Поэтому каждую неделю мы отбираем и показываем вам несколько по-настоящему сочных примеров того, как надо снимать свои машины. А ещё автомобили с этих картинок можно купить. Прямо сейчас!

Porsche 356C

Глядя на этот Porsche, так и хочется включить Need For Speed Porsche Unleashed и пройти его ещё раз. А потом вернуться к изучению 356-го!

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ГАЗ-21

Советская классика в великолепном состоянии на фоне живописного осеннего пейзажа — если уж и браться фотографировать «Волгу», то только в таком антураже.

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Ferrari Testarossa

Нет, это не сон и не компьютерная игра. Великолепную Testarossa действительно продают в Москве. Ценник впечатляет, но разве в случае с такой машиной могло быть иначе?

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Mitsubishi Lancer Evo VIII

А это вообще законно — добавлять настолько сногсшибательные фотографии в объявление о продаже?! Почему этот Evo до сих пор никто не купил?

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ВАЗ-2108

Стиль, обработка, красавец Санкт-Петербург на фоне — придраться к фотосессии этой «восьмёрки» трудно. Да и сама машина очень впечатляющая!

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Rolls-Royce 20/25

Срочно уберите любителей тяжёлого довоенного люкса от экранов. Этот Rolls-Royce из 1930-х может свести их с ума.

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Porsche 911 Carrera S

Белый Porsche 911 с красным салоном смотрелся бы круто даже на фоне полигона ТБО, но в антураже этой фотосессии от купе просто невозможно оторваться.

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Subaru SVX

Редкое и технологичное (для своего времени) купе Subaru не стало хитом, когда было на конвейере, но сейчас утверждается в статусе янгтаймера-единорога. Поэтому если и продавать такой автомобиль, то только с такими картинками.

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Chevrolet Corvette Stingray

Если бы у фотографий был звук, то снимки этого Chevrolet Corvette ревели бы квартетом выхлопных труб, идущих от трушного американского V8. Хотите эту машину? Мы — да!

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Lamborghini Huracan

Соскучились по Петербургу? Так вот же он, рядом со статным и яростным Lamborghini Huracan. Интересно, а стенсовая «восьмёрка» где-то рядом?

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Cadillac Brougham

Купе, спорт- и суперкары — считаете всё это игрушками? Тогда вам точно придётся по душе строгий, как костюм Джона Уика, и внушительный, как кремлёвская стена, Cadillac Brougham. Хорош, не так ли?

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Jeep Wrangler

Слов нет — этот Wrangler вызывает только эмоции. Кстати, как отойдёте от шока, попробуйте сосчитать всех известных персонажей, изображённых на кузове Джипа. Это интересно.

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А вы делали красивые фото, чтобы продать машину?

Конечно. Считаю, что это важно
Фотографировал чисто для наглядности
Ни разу не продавал машину
#Найдено на Авто.ру#Фотопост
Комментарии
Комментарии3
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17 мая 2023
Только фото роллсройса не родные, а из интернета, о чем даже в объявлении есть отсылка...
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5 июня 2023
Ладу за 120 млн будет продавать до 22 века.
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8 апреля 2025
ВАЗ 2108, конечно самая красивая машина! Она и по техническим показателям всех превосходит! Это же настоящий "седан-баклажан"! 115 млн руб. не так уж и дорого ...
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