Самые красивые на Авто.ру: «восьмёрка» на стиле, идеальный ретро-Porsche и другие. Фотопост

На Авто.ру полно уникальных, ценных и очень редких автомобилей, которые хочется разглядеть во всех деталях. Увы, не каждая из находок достойно сфотографирована, и это досадно. Поэтому каждую неделю мы отбираем и показываем вам несколько по-настоящему сочных примеров того, как надо снимать свои машины. А ещё автомобили с этих картинок можно купить. Прямо сейчас!
Глядя на этот Porsche, так и хочется включить Need For Speed Porsche Unleashed и пройти его ещё раз. А потом вернуться к изучению 356-го!
Советская классика в великолепном состоянии на фоне живописного осеннего пейзажа — если уж и браться фотографировать «Волгу», то только в таком антураже.
Нет, это не сон и не компьютерная игра. Великолепную Testarossa действительно продают в Москве. Ценник впечатляет, но разве в случае с такой машиной могло быть иначе?
А это вообще законно — добавлять настолько сногсшибательные фотографии в объявление о продаже?! Почему этот Evo до сих пор никто не купил?
Стиль, обработка, красавец Санкт-Петербург на фоне — придраться к фотосессии этой «восьмёрки» трудно. Да и сама машина очень впечатляющая!
Срочно уберите любителей тяжёлого довоенного люкса от экранов. Этот Rolls-Royce из 1930-х может свести их с ума.
Белый Porsche 911 с красным салоном смотрелся бы круто даже на фоне полигона ТБО, но в антураже этой фотосессии от купе просто невозможно оторваться.
Редкое и технологичное (для своего времени) купе Subaru не стало хитом, когда было на конвейере, но сейчас утверждается в статусе янгтаймера-единорога. Поэтому если и продавать такой автомобиль, то только с такими картинками.
Если бы у фотографий был звук, то снимки этого Chevrolet Corvette ревели бы квартетом выхлопных труб, идущих от трушного американского V8. Хотите эту машину? Мы — да!
Соскучились по Петербургу? Так вот же он, рядом со статным и яростным Lamborghini Huracan. Интересно, а стенсовая «восьмёрка» где-то рядом?
Купе, спорт- и суперкары — считаете всё это игрушками? Тогда вам точно придётся по душе строгий, как костюм Джона Уика, и внушительный, как кремлёвская стена, Cadillac Brougham. Хорош, не так ли?
Слов нет — этот Wrangler вызывает только эмоции. Кстати, как отойдёте от шока, попробуйте сосчитать всех известных персонажей, изображённых на кузове Джипа. Это интересно.