Самые красивые на Авто.ру: «восьмёрка» на стиле, идеальный ретро-Porsche и другие. Фотопост

На Авто.ру полно уникальных, ценных и очень редких автомобилей, которые хочется разглядеть во всех деталях. Увы, не каждая из находок достойно сфотографирована, и это досадно. Поэтому каждую неделю мы отбираем и показываем вам несколько по-настоящему сочных примеров того, как надо снимать свои машины. А ещё автомобили с этих картинок можно купить. Прямо сейчас!