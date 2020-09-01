Кроссовер Toyota Yaris Cross получил версию TRD в раллийном стиле и тюнинг от Modellista

Компания Modellista сделала из Yaris Cross спорткар для мега­полисов, оснастив его развитым обвесом. Окрашенный в цвет кузова, он визуально сделал автомобиль массивнее. В этом ему помогают накладки арок и диски диаметром 19 дюймов.

Дополнительно предложат: спойлер на крышу, иную решётку радиатора, замену ламп накаливания на свето­диоды в подсветке номерного знака, салона и багажника, деревянный «коврик» в багажный отсек, декоративные накладки интерьера в других цветах, не преду­смотренных с завода.