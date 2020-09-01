Кроссовер Toyota Yaris Cross получил версию TRD в раллийном стиле и тюнинг от Modellista

Спортивное подразделение Toyota Racing Development (TRD) переработало субкомпактный кроссовер Toyota Yaris Cross в раллийном стиле. Фирма Modellista построила ту же модель в стиле городского спорткара. Стоимость версии Yaris Cross TRD и аксессуаров от Modellista пока не объявлена.
На кроссовере от TRD появились накладки на бамперах, колёсных арках и порогах, красно-белые брызговики в раллийном стиле. Завершают облик чёрные 18-дюймовые диски, тонированная оптика, защитные накладки вокруг дверных ручек и карбоновая рамка для номера. Для багажника разработан фирменный коврик.
Компания Modellista сделала из Yaris Cross спорткар для мегаполисов, оснастив его развитым обвесом. Окрашенный в цвет кузова, он визуально сделал автомобиль массивнее. В этом ему помогают накладки арок и диски диаметром 19 дюймов.
Дополнительно предложат: спойлер на крышу, иную решётку радиатора, замену ламп накаливания на светодиоды в подсветке номерного знака, салона и багажника, деревянный «коврик» в багажный отсек, декоративные накладки интерьера в других цветах, не предусмотренных с завода.
Все пакеты тюнинга представили буквально в тот же день, когда Toyota Yaris Cross поступила в продажу на рынке Японии. Со 120-сильной турботройкой 1.5, вариатором и передним приводом цена модели стартует с 1,8 миллиона иен (17 000 долларов США). Есть также полноприводное исполнение и гибридная версия.
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