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Кроссовер Toyota Yaris Cross получил версию TRD в раллийном стиле и тюнинг от Modellista

Стоимость версии Yaris Cross TRD и пакета внешнего тюнинга от Modellista пока не объявлена
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Спортивное подразделение Toyota Racing Development (TRD) пере­работало субкомпактный кроссовер Toyota Yaris Cross в раллийном стиле. Фирма Modellista построила ту же модель в стиле городского спорткара. Стоимость версии Yaris Cross TRD и аксес­суаров от Modellista пока не объявлена.

Версия Yaris Cross от TRD

  • На кроссовере от TRD появились накладки на бамперах, колёсных арках и порогах, красно-белые брызговики в раллийном стиле. Завер­шают облик чёрные 18-дюймовые диски, тониро­ванная оптика, защитные накладки вокруг дверных ручек и карбоновая рамка для номера. Для багажника разработан фирменный коврик.

Кроссовер Yaris Cross, доработанный в Modellista
Кроссовер Yaris Cross, доработанный в Modellista

  • Компания Modellista сделала из Yaris Cross спорткар для мега­полисов, оснастив его развитым обвесом. Окрашенный в цвет кузова, он визуально сделал автомобиль массивнее. В этом ему помогают накладки арок и диски диаметром 19 дюймов.

  • Дополнительно предложат: спойлер на крышу, иную решётку радиатора, замену ламп накаливания на свето­диоды в подсветке номерного знака, салона и багажника, деревянный «коврик» в багажный отсек, декоративные накладки интерьера в других цветах, не преду­смотренных с завода.

  • Все пакеты тюнинга представили буквально в тот же день, когда Toyota Yaris Cross поступила в продажу на рынке Японии. Со 120-сильной турботройкой 1.5, вариатором и передним приводом цена модели стартует с 1,8 миллиона иен (17 000 долларов США). Есть также полноприводное исполнение и гибридная версия.

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#Toyota#Yaris#Тюнинг
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