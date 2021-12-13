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Японские инженеры придумали, как победить наледь на фарах

Японская компания PIAA, известная своей светотехникой и другими автомобильными компонентами, представила не имеющую аналогов в мире систему. Инженеры придумали, как победить снег и наледь на автомобильной оптике, обеспечивая максимальную видимость в любую погоду
Новости
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Японская компания PIAA, известная своей светотехникой и другими авто­мобиль­ными компонентами, представила не имеющую аналогов в мире систему. Инженеры придумали, как победить снег и наледь на авто­мобильной оптике, обеспечивая максимальную видимость в любую погоду.

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  • PIAA предлагает устанавливать на фары и фонари обогрев. Миниатюрный нагреватель­ный элемент доводит температуру поверх­ности, к которой он приклеен, до плюс 60 градусов. Этого достаточно, чтобы растопить зимой не только снег, но и лёд.
  • Запитать устройство можно так, чтобы оно автоматически включалось при падении температуры на улице или от нажатия клавиши в салоне. Энерго­потребление небольшое, около 5 Вт на одну фару. Установить обогрев можно на фары, фонари или противотуманки.
  • В продаже есть комплекты для машин с электро­оборудова­нием напряжением 12 и 24 В. Комплект из двух нагревателей стоит 16 тысяч иен (примерно 10 000 рублей). Важно, что он недолго­вечный: PIAA рекомендует менять внешний нагреватель раз в год.
  • Новинка разработана, прежде всего, для свето­диодной оптики. Она не нагревается, как работающая на лампах накаливания. Следо­вательно, при зимней езде снег и наледь не удаляются сами по себе, от есте­ственного нагрева. Это создаёт опасность для движения. Однако в российских грязи и слякоти устройство бесполезно.

Ранее в России заработали дорожные камеры, выявляющие езду с выключенными фарами или дневными ходовыми огнями. Нейросеть способна определить нарушение даже при ярком солнце. Разработчики также уверяют, что их детище распознаёт все типы оптики, включая ДХО в виде узких полосок в нижней части бампера.

Поставили бы себе такую штуку?

Да, полезная вещь
Дороговато…
Нет, не вижу смысла

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#Технологии
Комментарии
Комментарии2
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13 декабря 2021
1 апрельская шутка. <br />5W это обычная лампочка накаливания, у неё и так 95% на тепловыделения уходит
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20 июля 2025
А что, у лампочек не хватает температуры растопить наледь ? Лохотронские штучки :-)
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