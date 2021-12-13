Японские инженеры придумали, как победить наледь на фарах

PIAA предлагает устанавливать на фары и фонари обогрев. Миниатюрный нагреватель­ный элемент доводит температуру поверх­ности, к которой он приклеен, до плюс 60 градусов. Этого достаточно, чтобы растопить зимой не только снег, но и лёд.

Запитать устройство можно так, чтобы оно автоматически включалось при падении температуры на улице или от нажатия клавиши в салоне. Энерго­потребление небольшое, около 5 Вт на одну фару. Установить обогрев можно на фары, фонари или противотуманки.

В продаже есть комплекты для машин с электро­оборудова­нием напряжением 12 и 24 В. Комплект из двух нагревателей стоит 16 тысяч иен (примерно 10 000 рублей). Важно, что он недолго­вечный: PIAA рекомендует менять внешний нагреватель раз в год.

Новинка разработана, прежде всего, для свето­диодной оптики. Она не нагревается, как работающая на лампах накаливания. Следо­вательно, при зимней езде снег и наледь не удаляются сами по себе, от есте­ственного нагрева. Это создаёт опасность для движения. Однако в российских грязи и слякоти устройство бесполезно.

Ранее в России заработали дорожные камеры, выявляющие езду с выключенными фарами или дневными ходовыми огнями. Нейросеть способна определить нарушение даже при ярком солнце. Разработчики также уверяют, что их детище распознаёт все типы оптики, включая ДХО в виде узких полосок в нижней части бампера.