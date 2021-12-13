Японские инженеры придумали, как победить наледь на фарах

Японская компания PIAA, известная своей светотехникой и другими автомобильными компонентами, представила не имеющую аналогов в мире систему. Инженеры придумали, как победить снег и наледь на автомобильной оптике, обеспечивая максимальную видимость в любую погоду.
- PIAA предлагает устанавливать на фары и фонари обогрев. Миниатюрный нагревательный элемент доводит температуру поверхности, к которой он приклеен, до плюс 60 градусов. Этого достаточно, чтобы растопить зимой не только снег, но и лёд.
- Запитать устройство можно так, чтобы оно автоматически включалось при падении температуры на улице или от нажатия клавиши в салоне. Энергопотребление небольшое, около 5 Вт на одну фару. Установить обогрев можно на фары, фонари или противотуманки.
- В продаже есть комплекты для машин с электрооборудованием напряжением 12 и 24 В. Комплект из двух нагревателей стоит 16 тысяч иен (примерно 10 000 рублей). Важно, что он недолговечный: PIAA рекомендует менять внешний нагреватель раз в год.
- Новинка разработана, прежде всего, для светодиодной оптики. Она не нагревается, как работающая на лампах накаливания. Следовательно, при зимней езде снег и наледь не удаляются сами по себе, от естественного нагрева. Это создаёт опасность для движения. Однако в российских грязи и слякоти устройство бесполезно.
Ранее в России заработали дорожные камеры, выявляющие езду с выключенными фарами или дневными ходовыми огнями. Нейросеть способна определить нарушение даже при ярком солнце. Разработчики также уверяют, что их детище распознаёт все типы оптики, включая ДХО в виде узких полосок в нижней части бампера.
Поставили бы себе такую штуку?
Да, полезная вещь
Дороговато…
Нет, не вижу смысла
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