В Японии придумали нестандартный дом на колёсах: он сделан из стекла и дерева

Японская компания Bess представила прицеп-автодом Imago Iter. От всех аналогов он отличается тем, что представляет собой обычный (хотя и небольшой) дом из дерева и стекла, поставленный на колёса.
- В опубликованном видеоролике кемпер Imago Iter буксируется автомобилем Land Rover Defender. Внедорожник крупный и вдобавок лифтованный. Но даже на его фоне японский дом на колёсах выглядит очень большим. Его размеры: 3,5 метра в высоту с учётом колёс, 3,2 метра в длину и 2 метра в ширину. Внутренняя высота жилища составляет 2,4 метра.
- Вторая особенность заключается в полном отсутствии привычных по кемперам удобств. Imago Iter представляет собой одну просторную комнату с большой площадью остекления. В ней есть шкафы, комоды, вешалки, кровать, но нет ни кухни, ни санузла, ни душа. Непонятно, как предполагается налаживать быт вдали от цивилизации.
- Стены толщиной 70 миллиметров выполнены из кедра. Крыша может быть двух видов. В зависимости от исполнения Imago Iter стоит в Японии 30–36 тысяч долларов (2,3–2,75 миллиона рублей).
Самый большой кемпер в мире построили для американского актёра Уилла Смита. За 2,5 миллиона долларов он получил автопоезд с раздвижными стенами и потолком, эксклюзивной отделкой и массой комнат. Общая площадь дома на колёсах превышает 100 квадратных метров.
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