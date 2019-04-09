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Выбери «Легенду Авто.ру»

Прими участие в выборе Автомобиля года — 2019 по версии Авто.ру!

В мае пройдет вручение премии «Автомобиль года в России», и одного из победителей выберут пользователи Авто.ру.

Голосование продлится с 15 по 29 апреля. В номинации «Легенда Авто.ру» представлены 16 автомобилей. В список попали только модели актуальных поколений, официально продающиеся в России, у которых больше десяти отзывов и оценка пользователей выше 4,6.

Какая из них достойна победы? Голосуйте!

А ещё на сайте премии можно принять участие в конкурсе и побороться за призы!

Организатор премии «Автомобиль года в России» — ООО «Премия АГ». Подробнее о конкурсе

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