Выбери «Легенду Авто.ру»

В мае пройдет вручение премии «Автомобиль года в России», и одного из победителей выберут пользователи Авто.ру.
Голосование продлится с 15 по 29 апреля. В номинации «Легенда Авто.ру» представлены 16 автомобилей. В список попали только модели актуальных поколений, официально продающиеся в России, у которых больше десяти отзывов и оценка пользователей выше 4,6.
Какая из них достойна победы? Голосуйте!
А ещё на сайте премии можно принять участие в конкурсе и побороться за призы!
Организатор премии «Автомобиль года в России» — ООО «Премия АГ». Подробнее о конкурсе