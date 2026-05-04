Bugatti посвятила стрекозе новейший эксклюзивный W16 Mistral

Компания Bugatti рассказала о гиперкаре W16 Mistral, который из-за эксклюзивной отделки, разработанной по настоянию заказчика, получил собственное имя Fly Bug. Источником вдохновения и для владельца гиперкара, и для дизайнеров служила стрекоза, и Fly Bug стал четвёртым в коллекции клиента Bugatti гиперкаром, посвящённым насекомым.
- Основным визуальным отличием W16 Mistral Fly Bug станет оформление кузова. Основным тоном для него стал переливающийся синий оттенок с собственным названием Dragonfly Blue, который меняет восприятие в зависимости от угла обзора и падения солнечных лучей и призван отсылать к окраске стрекозиных крыльев. Он дополнен специально разработанным и нанесённым вручную узором, состоящим из эллиптических элементов. От передней части к корме они меняют свой размер и выступают своего рода градиентным переходом от синего к чёрному.
- В сетку этих элементов интегрирована эмблема Bugatti, выполненная в чёрном цвете и впервые нанесённая на борт гиперкара за боковым воздухозаборником. Отдельно отмечены усилия специалистов компании по окраске колёсных дисков в тот же цвет, что и кузов, несмотря на разницу в материалах и методике нанесения ЛКП.
- Салон отделан в тех же цветах сочетанием кожи и алькантары с трёхмерным узором, повторяющим оформление кузова. В селектор передач традиционно встроена фигурка танцующего слона.
- Имя заказчика компания не называет, но уточняет, что у него уже имеются «насекомоподобные» Veyron Grand Sport Vitesse Hellbug, Divo Lady Bug и Chiron Hellbee.
В конце марта Bugatti показала ещё один необычно оформленный Mistral — на этот раз вдохновлённый не фауной, а флорой. Суперкар Caroline украсили цветочными мотивами.
