Bugatti посвятила стрекозе новейший эксклюзивный W16 Mistral

Основным визуальным отличием W16 Mistral Fly Bug станет оформление кузова. Основным тоном для него стал переливающийся синий оттенок с собственным названием Dragonfly Blue, который меняет восприятие в зависимости от угла обзора и падения солнечных лучей и призван отсылать к окраске стрекозиных крыльев. Он дополнен специально разработанным и нанесённым вручную узором, состоящим из эллиптических элементов. От передней части к корме они меняют свой размер и выступают своего рода градиентным переходом от синего к чёрному.

В сетку этих элементов интегрирована эмблема Bugatti, выполненная в чёрном цвете и впервые нанесённая на борт гиперкара за боковым воздухозаборником. Отдельно отмечены усилия специалистов компании по окраске колёсных дисков в тот же цвет, что и кузов, несмотря на разницу в материалах и методике нанесения ЛКП.

Салон отделан в тех же цветах сочетанием кожи и алькантары с трёхмерным узором, повторяющим оформление кузова. В селектор передач традиционно встроена фигурка танцующего слона.