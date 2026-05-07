Авто.ру AI
Избранное
Поиски
Сравнения
Сообщения
Я продаю
Войти
Разместить объявление
Журнал
Поиск по журналу

Бронированный пикап «Крепость» от Rezvani: первые фото

850-сильную новинку покажут в следующем месяце
Новости
1

Компания Rezvani, известная своими экстравагантными внедорожниками, опубликовала первые фото новой модели. Пока о ней известно лишь, что она получит название Fortress («Крепость») и мощный V8, окажется пикапом и по традиции получит опцию полного бронирования. Полностью рассекретить новинку Rezvani планирует в июне.

  • Затемнённые тизерные изображения демонстрируют некоторые детали внешности пикапа — капот с воздухозаборником, угловатый рубленый силуэт и светотехнику, которая в передней части состоит сразу из нескольких диодных полос разной длины.
  • Согласно официальному сообщению, топовую комплектацию Rezvani Fortress оснастят 5,2-литровым наддувным V8. Аналогичным силовым агрегатом оснащаются «заряженные» версии Ford F-105 Raptor, который, по одной из версий, выступил донором платформы. В то же время, если на штатном пикапе двигатель выдаёт до 730 сил, то на Fortress его настроят на 850 л.с.
  • Компания обещает новинке максимальные безопасность и внедорожные возможности. Приём заказов уже открыт: требуется 500-долларовый депозит, но сам Fortress, как ожидается, будет стоить не менее 200 тысяч долларов.

Около года назад у Rezvani появился Knight — мощный кроссовер с брутальной внешностью и светотехникой в том же стиле, что и у Fortress. В этом случае за основу взяли Lamborghini Urus.

Подождите

Объявления загружаются

Вам нравится стилистика Rezvani?

Да, внушительно и брутально
Нет, чересчур странно

Подождите

Новости загружаются

#Новинки#Пикапы#Rezvani
1
Комментарии
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать
Пока нет комментариев

Подождите

Объявления загружаются

Читать ещё