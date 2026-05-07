Бронированный пикап «Крепость» от Rezvani: первые фото

Затемнённые тизерные изображения демонстрируют некоторые детали внешности пикапа — капот с воздухозаборником, угловатый рубленый силуэт и светотехнику, которая в передней части состоит сразу из нескольких диодных полос разной длины.

Согласно официальному сообщению, топовую комплектацию Rezvani Fortress оснастят 5,2-литровым наддувным V8. Аналогичным силовым агрегатом оснащаются «заряженные» версии Ford F-105 Raptor, который, по одной из версий, выступил донором платформы. В то же время, если на штатном пикапе двигатель выдаёт до 730 сил, то на Fortress его настроят на 850 л.с.