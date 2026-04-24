Большой седан Hongqi H9 обновился: у него новый дизайн и лидар на крыше

На Пекинском автосалоне дебютировал Hongqi H9 с новым дизайном. Флагманский седан обзавёлся интегрированной радиаторной решёткой, а в салоне появилась единая цифровая консоль с отдельным планшетом посередине, сообщает Autohome.com.cn. Эта модель официально представлена на российском рынке, так что со временем её обновлённый вариант может добраться и до нас.
- Принципиальных изменений в эктерьере несколько: помимо новой решётки, седану модернизировали оптику, установили лидар над лобовым стеклом, а на передних крыльях можно заметить дополнительные сенсоры — всё это свидетельствует о продвинутом комплексе систем помощи водителю. В целом дизайн экстерьера обновлённой модели выполнен в том же стиле, что и у гибридного H9 PHEV.
- Главным же новшеством в салоне стала единая цифровая консоль, протянувшаяся во всю ширину передней панели и объединяющая виртуальную приборную панель с экраном для пассажира спереди. При этом от отдельного планшета по центру в Hongqi решили не отказываться. Селектор трансмиссии переехал на рулевую колонку, а на центральной консоли разместили площадку для беспроводной зарядки смартфона. На втором ряду установлены раздельные кресла, оснащённые вентиляцией, массажем и подогревом.
- На китайском рынке Hongqi H9 предложат с прежними моторами — 2,0-литровым на 252 лошадиные силы и 3,0-литровым V6, который развивает 283 лошадиные силы. Есть у седана и гибридная модификация с установкой на базе 2,0-литрового ДВС.
Ближайшей новинкой Hongqi в России должен стать люксовый седан Guoya (также известный как L1), он поступит в продажу к середине этого года. В Китае эта модель стоит от 1,6 до 1,8 миллиона юаней (16–21 миллион рублей по курсу сегодняшнего дня), а на нашем рынке она призвана заменить ушедший Mercedes-Maybach S-Class.
