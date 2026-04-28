Более 1000 машин были повреждены из-за непогоды в Москве и Подмосковье

По данным столичных городских служб, из-за непогоды в Москве более 470 автомобилей получили повреждения из-за упавших деревьев и шатких конструкций. Ещё свыше 550 машин были повреждены в Московской области, уточняет ТАСС.
- В Москве продолжается ликвидация последствий непогоды — поваленные сильным ветром деревья распиливают и вывозят. «Непрерывно мониторится состояние улично-дорожной сети и выполняются регламентные операции, — говорится в официальном сообщении комплекса городского хозяйства столицы. — Задействовано необходимое количество единиц техники. В течение светового дня будет проводиться очистка от снега скатных кровель многоквартирных домов».
- По прогнозам синоптиков, 28 апреля в Москве и Подмосковье сохранятся сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, метель, налипание снега на проводах и деревьях, а также гололедица. Горожанам и жителям области рекомендуют не парковаться у деревьев и шатких конструкций, в противном случае число повреждённых машин может в ближайшие сутки увеличиться.
В конце прошлого года не менее 140 автомобилей оказались повреждены в результате обрушения части башни при сносе спорткомплекса «Снежком» в Красногорске. Общий ущерб тогда оценивался примерно в 100 миллионов рублей.
В на ваш автомобиль падало дерево?
Да, было такое
Нет, никогда
Подождите
Новости загружаются