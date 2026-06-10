«АвтоВыходные» пройдут в «Острове мечты» с 20 по 21 июня

В 2026 году фестиваль «АвтоВыходные х Остров Мечты» соберёт более 250 необычных автомобилей — от спорткаров и тюнинг-проектов до гоночных болидов и внедорожной техники, которые были отобраны среди тысяч заявок со всей страны. Экспозицию можно будет увидеть в тематическом парке «Остров Мечты» в Москве 20 и 21 июня.
- В программу, помимо самой выставки автомобилей, войдут лекции от экспертов автоиндустрии, автоспортсменов и энтузиастов, автомобильное дефиле, детские развлечения и активности, выступления приглашённых артистов, а также зоны спонсоров выставки.
- В этом году упор сделают на семейный формат с большим количеством детских активностей. В их числе — детский городок для катания на педальных машинках с аниматорами и элементами ПДД, мастер-класс по изготовлению масштабных моделей автомобилей при поддержке Московского политеха, мастер-класс по автомобильному искусству с ведущим художником по данному направлению и уличная картинг-зона.
- Билеты уже доступны для покупки на официальном сайте avtoweekend.ru. Полный билет на один день стоит 1,6 тысячи рублей, а на оба дня — 2,1 тысячи рублей. По предварительным оценкам, выставку посетят более 30 тысяч человек.
Репортаж Журнала Авто.ру с прошлогоднего фестиваля «АвтоВыходные», который прошёл в Архангельском, можно прочитать тут. Тогда насчитывалось 210 участников и примерно 16 тысяч посетителей.
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