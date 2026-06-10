«АвтоВыходные» пройдут в «Острове мечты» с 20 по 21 июня

В программу, помимо самой выставки автомобилей, войдут лекции от экспертов автоиндустрии, автоспортсменов и энтузиастов, автомобильное дефиле, детские развлечения и активности, выступления приглашённых артистов, а также зоны спонсоров выставки.

В этом году упор сделают на семейный формат с большим количеством детских активностей. В их числе — детский городок для катания на педальных машинках с аниматорами и элементами ПДД, мастер-класс по изготовлению масштабных моделей автомобилей при поддержке Московского политеха, мастер-класс по автомобильному искусству с ведущим художником по данному направлению и уличная картинг-зона.