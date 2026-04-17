Aston Martin хочет запретить Geely использовать её логотип

Британский производитель премиальных машин Aston Martin подал у себя на родине судебный иск против холдинга Zhejiang Geely, в который входит и Geely Auto. Как пишет The Telegraph, в Aston Martin посчитали, что один из логотипов, используемых Geely, слишком похож на их собственный, и хотят запретить его использование. Судебное решение по этому поводу пока не вынесено.