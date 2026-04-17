Aston Martin хочет запретить Geely использовать её логотип

Британский производитель премиальных машин Aston Martin подал у себя на родине судебный иск против холдинга Zhejiang Geely, в который входит и Geely Auto. Как пишет The Telegraph, в Aston Martin посчитали, что один из логотипов, используемых Geely, слишком похож на их собственный, и хотят запретить его использование. Судебное решение по этому поводу пока не вынесено.
- Претензии со стороны Aston Martin вызвала символика фирмы LEVC (London EV Company), которая входит в состав Geely и выпускает знаменитые чёрные такси-кэбы. Её логотип выглядит как голова лошади, окружённая крыльями. Символ производителя суперкаров также включает в себя крылья.
- Издание отмечает, что фактически тяжба началась ещё в 2023 году, когда Aston Martin впервые озаботился сходством логотипов и обратился в судебные инстанции с требованием отменить регистрацию товарных знаков LEVC. Тогда суд отметил, что вряд ли кто-то в здравом уме перепутает чёрный кэб и премиальный суперкар, добавив, что аналогичный концепт применён в символике, например, Bentley и MINI.
- Иск был отклонён. Кроме того, люксовому автопроизводителю присудили выплатить Geely 2200 фунтов (около 1,26 миллиона рублей) судебных издержек. Сейчас Aston Martin пытается добиться справедливости повторно, подав апелляцию с требованием отменить решение 2023 года.
- Примечательно, что Geely Holding является одним из крупных акционеров Aston Martin: холдингу принадлежит 17% акций фирмы. Однако в китайском концерне изданию заявили, что на ход дела это не повлияет, так как обе компании работают независимо друг от друга.
В марте стало известно ещё об одном споре из-за товарных знаков. Фирма Mazda попыталась запретить Ferrari использовать для её первого электрокара название Luce, так как на рубеже 1980-х и 1990-х уже выпускала автомобиль с таким названием. Однако в Ferrari назвали претензии Mazda беспочвенными.
Подождите
Объявления загружаются
Как думаете, как следует поступить фирме Aston Martin?
Подождите
Новости загружаются