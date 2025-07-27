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Концерн Stellantis отзовёт в Европе свыше миллиона дизельных автомобилей
2
7 июля 2025
Новости
Porsche признан самым ненадёжным брендом
1
10 декабря 2022
Новости
40-летний Vauxhall Astra продали по цене нового
2
29 июня 2022
Новости
Автомобили концерна Stellantis получат чипы и технологии Qualcomm
1
15 апреля 2022
Новости
Культовый суперседан Vauxhall Lotus Carlton выставили на аукцион
3
16 июля 2021
Новости
10 автомобилей, c которыми хочется жить. И ещё 10 — с которыми не хочется
1
25 апреля 2019
Новости
Журнал Авто.ру
Новости
Vauxhall
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