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про Tenet
4,7
11 отзывов
14 661 новых
107 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
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Tenet T7 стал самым популярным кроссовером России
3
4
10:02
Новости
Про бизнес
Пять мест и передний привод: Tenet T8 подешевеет в России с новой версией
2
2 июня
Новости
Первым седаном бренда Tenet станет Chery Arrizo 8
4
4
21 мая
Новости
Названы цены на крупный кроссовер Tenet T4L
3
1
20 мая
Новости
Кроссовер Tenet T4L начали собирать в Калуге по полному циклу
3
12 мая
Новости
Названы самые популярные автомобили апреля в России
6 мая
Новости
Про бизнес
Кроссовер Tenet T4 получил удлинённую версию в России
3
28 апреля
Новости
В Калуге запустили производство двигателей для автомобилей Tenet и Jeland
4
23 апреля
Новости
Продажи Chery в России резко упали, но выросли с учётом Tenet
1
14 апреля
Новости
Самый доступный кроссовер нового бренда Tenet Plus заметили во время тестов
1
13 апреля
Новости
Кроссовер Tenet T4 подорожал на 50 тысяч рублей, но не во всех комплектациях
1
13 апреля
Новости
В Китае сертифицировали новый Chery Tiggo 5: он появится в России
1
1
10 апреля
Новости
1
2
3
4
5
6
Журнал Авто.ру
Новости
Tenet
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