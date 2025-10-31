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Объявлена стоимость минивэна и фургона SKM М7, которые выпускает АвтоВАЗ
2
5
18 мая
Новости
АвтоВАЗ запустил сертификацию коммерческих автомобилей новой марки SKM
1
4
31 октября 2025
Новости
АвтоВАЗ зарегистрировал бренд SKM для коммерческих автомобилей
1
17 июня 2025
Новости
АвтоВАЗ запустил новый бренд SKM и показал первые модели — микроавтобус и фургон
15
92
6 марта 2025
Новости
Журнал Авто.ру
Новости
SKM
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