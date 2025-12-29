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Новости про Polar Stone
(Jishi)
15 с пробегом
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01
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Новости
В Китае назвали цены на кроссовер Rox Adamas, который хотят собирать в России
4
29 декабря 2025
Новости
В России запатентовали китайский автомобильный бренд Jishi
2
14 ноября 2024
Новости
В ноябре на российский рынок официально выйдет гибридный внедорожник Rox 1
1
7 ноября 2024
Новости
Внедорожник Polestones 01, который возят в Россию, стал на 7000 долларов доступнее в Китае
16 августа 2024
Новости
Похожий на Дефендер китайский внедорожник Jishi 01 официально появится в России
1
3 мая 2024
Новости
Журнал Авто.ру
Новости
Polar Stone (Jishi)
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