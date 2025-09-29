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Oldsmobile
16 с пробегом
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Вторичка
Лоурайдеры попали на почтовые марки в США
1
16 марта
Новости
На аукцион выставлен редкий масл-кар Oldsmobile 442 W-30 в безупречном состоянии
5
2
29 сентября 2025
Новости
Уникальный Oldsmobile, участвовавший в шоу реактивных грузовиков, оценили дешевле Гранты
1
30 марта 2025
Новости
Уникальный 56-летний лимузин Oldsmobile с необычным дизайном продали за 22 тысячи долларов
2
22 февраля 2024
Новости
На продажу выставлен редкий карт с кузовом в стиле рекордного прототипа Oldsmobile Aerotech
20 июля 2023
Новости
Для автомобилей GM из 1980-х разработали современный кондиционер
30 августа 2022
Новости
С молотка уйдёт «последний масл-кар» Oldsmobile 442
1
17 декабря 2021
Новости
Мощнейший и очень редкий Oldsmobile 1970 года выставили на продажу
2
19 ноября 2021
Новости
На продажу выставили 29 автомобилей, забытых в пустыне
1
2
14 мая 2020
Новости
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