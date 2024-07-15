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Новости про DongFeng Mengshi M-Hero
917
4 с пробегом
Технические характеристики
Обсуждения
Сравнения
Все модели
Mengshi M-Hero 917
DF6
Rich
Shine Max
Dongfeng Fengguang iX5
Dongfeng Mengshi M-Hero 817
580
Dongfeng Fengguang iX7
Rich 7
T5L
Dongfeng Aeolus Haohan
Dongfeng Aeolus Haoji
Dongfeng Box
Dongfeng DFSK 500
Dongfeng DFSK ix5
Dongfeng Huge
Dongfeng Mage
Dongfeng Nammi 01
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Новости
Новинка года
Внедорожник M-Hero временно подешевел в России на 1,5 миллиона рублей
15 июля 2024
Новости
Экстремальный внедорожник Mengshi M-Hero Dragon Armor: известна цена
1
18 июня 2024
Новости
Экстремальную версию внедорожника Mengshi M-Hero сертифицировали в Китае
13 мая 2024
Новости
Mengshi M-Hero получил версию для экстремального бездорожья с топором
27 апреля 2024
Новости
Немцы прокачали китайский супервнедорожник Mengshi M-Hero
26 апреля 2024
Новости
В России начались официальные продажи премиального внедорожника M-Hero за 16 миллионов рублей
2
5 февраля 2024
Новости
Названа «Внедорожная новинка года – 2023» от Авто.ру
16 января 2024
Новости
Новинка года
Раскрыты характеристики супервнедорожника M-Hero для России: 816 сил, рама и «режим краба»
1
29 ноября 2023
Новости
1088-сильный внедорожник Mengshi M-Hero появится в России официально
1
21 августа 2023
Новости
В России в продаже появился 1088-сильный китайский внедорожник Dongfeng M-Hero
21 июля 2023
Новости
Журнал Авто.ру
Новости
DongFeng
Mengshi M-Hero 917
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