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Вторичка
Сразу три очень редких маслкара AMC AMX уйдут с молотка
3
1
20 апреля
Новости
На продажу выставлена уникальная коллекция масл-каров малоизвестной марки AMC
26 января 2023
Новости
На торги выставят уникальный прототип AMC Van из 1970-х. Он деревянный и без двигателя
27 апреля 2022
Новости
С молотка уйдёт уникальный спорткар AMC Javelin — он поставил рекорд скорости
1
21 апреля 2022
Новости
Причудливый хэтч AMC Pacer, который может побить рекорд торгов: у него мотор больше, чем у BMW M3
1
13 апреля 2021
Новости
В американском лесу найдено кладбище уникальных масл-каров
11
10
8 мая 2020
Новости
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AMC
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