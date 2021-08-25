Звезда «Форсажей» Дуэйн Скала Джонсон удивил туристов своим поступком

Звезда Голливуда Дуэйн Скала Джонсон, снявнийся в нескольких частях «Форсажа», поприветствовал туристов около своего дома в США. Подъехав к экскурсионному автобусу, он перекинулся с ними парой слов и пожелал хорошей поездки. Короткий ролик снял сам актёр, а появился он на портале Reddit.