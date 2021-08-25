Звезда «Форсажей» Дуэйн Скала Джонсон удивил туристов своим поступком

Звезда Голливуда Дуэйн Скала Джонсон, снявнийся в нескольких частях «Форсажа», поприветствовал туристов около своего дома в США. Подъехав к экскурсионному автобусу, он перекинулся с ними парой слов и пожелал хорошей поездки. Короткий ролик снял сам актёр, а появился он на портале Reddit.
- Судя по надписи на экскурсионном автобусе, туристы участвовали в специальном туре по улицам, где живут американские звёзды. Обычно актёры стараются не попадаться на глаза туристам, но этой группе повезло.
- Сам Дуэйн говорит в ролике, что в окрестностях его дома часто можно встретить отдыхающих. И на этот раз он решил остановиться на несколько секунд, чтобы фанаты сделали фотографии.
Недавно было объявлено, что десятая часть экшена «Форсаж» выйдет в прокат 7 апреля 2023 года. Правда, Скалы в ней не будет — по слухам, у актёра личный конфликт с главным действующим лицом франшизы Вином Дизелем. Киносагу планируют завершить после выхода 11‑й части.
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