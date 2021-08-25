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Звезда «Форсажей» Дуэйн Скала Джонсон удивил туристов своим поступком

Поравнявшись с экскурсионным автобусом, Дуэйн перекинулся с туристами парой слов и пожелал им хорошей поездки
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Звезда Голливуда Дуэйн Скала Джонсон, снявнийся в нескольких частях «Форсажа», поприветствовал туристов около своего дома в США. Подъехав к экскурсионному автобусу, он перекинулся с ними парой слов и пожелал хорошей поездки. Короткий ролик снял сам актёр, а появился он на портале Reddit.

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  • Судя по надписи на экскурсионном автобусе, туристы участвовали в специ­альном туре по улицам, где живут американ­ские звёзды. Обычно актёры стараются не попадаться на глаза туристам, но этой группе повезло.
  • Сам Дуэйн говорит в ролике, что в окрестностях его дома часто можно встретить отдыхающих. И на этот раз он решил остановиться на несколько секунд, чтобы фанаты сделали фотографии.

Недавно было объявлено, что десятая часть экшена «Форсаж» выйдет в прокат 7 апреля 2023 года. Правда, Скалы в ней не будет — по слухам, у актёра личный конфликт с главным действующим лицом франшизы Вином Дизелем. Киносагу планируют завершить после выхода 11‑й части.

А вы звёзд видели?

Да, не впечатлило
Да, запомню на всю жизнь
Нет, только по телеку

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#Киногерои
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