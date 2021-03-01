Попал под ракету: ЗРК С-400 собрал аварию-«паровозик» под Москвой

Курьёзную аварию запечатлели на смартфон очевидцы на Можайском шоссе в Подмосковье. «Паровозик» из нескольких машин собрал ракетный комплекс
Первым досталось едущему спереди микроавтобусу ВАИ. Затем в аварию с
С-400попали купе BMW 3 серии, Hyundai Tucson и самосвал коммунальщиков. Легковушки повреждены достаточно серьёзно.
Судя по мелькнувшему на кадрах справа указателю и дорожному знаку, впереди находился светофор. И кто-то, скорее всего, затормозил слишком резко перед армейским ракетовозом. Хотя не исключено, что частично ДТП случилось до «приезда»
С-400,и он просто стал последним.
В Москве в пику питерскому «мосту глупости» появились «рельсы глупости». В телеграм-канале московского департамента транспорта опубликована фотография грузовика, который эвакуируют с трамвайных путей на Варшавском шоссе. Судя по фото, это произошло в районе дома № 45. Водителю, безуспешно пытавшемуся объехать пробку, грозит крупный штраф за задержку общественного транспорта.
Испугались бы такого участника ДТП?
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