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Попал под ракету: ЗРК С-400 собрал аварию-«паровозик» под Москвой

Курьёзную аварию запечатлели на смартфон очевидцы на Можайском шоссе в Подмосковье. «Паровозик» из нескольких машин собрал ракетный комплекс С-400
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Курьёзную аварию запечатлели на смартфон очевидцы на Можайском шоссе в Подмосковье. «Паровозик» из нескольких машин собрал ракетный комплекс С-400. Как сообщают «Вести», обошлось без пострадавших.

  • Первым досталось едущему спереди микро­автобусу ВАИ. Затем в аварию с С-400 попали купе BMW 3 серии, Hyundai Tucson и самосвал коммуналь­щиков. Легковушки повреждены достаточно серьёзно.

  • Судя по мелькнувшему на кадрах справа указателю и дорожному знаку, впереди находился светофор. И кто-то, скорее всего, затормозил слишком резко перед армейским ракетовозом. Хотя не исключено, что частично ДТП случилось до «приезда» С-400, и он просто стал последним.

  • В Москве в пику питерскому «мосту глупости» появились «рельсы глупости». В телеграм-канале московского департа­мента транспорта опублико­вана фото­графия грузовика, который эвакуируют с трамвайных путей на Варшавском шоссе. Судя по фото, это произошло в районе дома № 45. Водителю, безуспешно пытав­шемуся объехать пробку, грозит крупный штраф за задержку общественного транспорта.

Испугались бы такого участника ДТП?

Да, очень здоровый
Да, он же без страховки
Нет, всякое случается

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#Курьёзы
Комментарии
Комментарии5
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1 марта 2021
Все как в одной песенке с дорожного радио - военного шофера берегись со всех сторон!..
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3
12 декабря 2025
Как так? Почему военная колонна двигалась в условиях, когда возможно препятствие всякими гражданскими недоразумениями?
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1
14 декабря 2025
В стародавние времена, при перевозке "изделий" в колонне были машины прикрытия спереди и сзади и сопровождение ВАИ.
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15 декабря 2025
Mike, так ВАИ было, и тоже пострадало.
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17 декабря 2025
Похожее было в острогожске..вроде в 83г..в.ч .20115.мы обучались на маз 543 .10рота...пацаны большей привет с даль .востока
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