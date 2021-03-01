Попал под ракету: ЗРК С-400 собрал аварию-«паровозик» под Москвой

Судя по мелькнувшему на кадрах справа указателю и дорожному знаку, впереди находился светофор. И кто-то, скорее всего, затормозил слишком резко перед армейским ракетовозом. Хотя не исключено, что частично ДТП случилось до «приезда» С-400, и он просто стал последним.