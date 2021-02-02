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Российский рынок покинули два китайских кроссовера

Компания Zotye прекратила в России продажи двух вседорожников — T600 и Coupa
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Компания Zotye прекратила в России продажи двух вседорожников — T600 и Coupa. Как уточняют «Китайские авто­мобили», связано это с крайне невысокой популяр­ностью моделей. Но марка обещает продолжать сервисную поддержку уже проданных машин и не покидать российский рынок полностью.

  • Zotye T600 присутствовал в России с 2016 года, Zotye Coupa появился двумя годами позже. По данным издания, компания за это время смогла продать 5277 экзем­пляров первой модели и всего 803 — второй. С октября прошлого года не зафикси­ровано ни одной продажи.

  • Прайс-листы на обе модели на официаль­ном сайте марки отсут­ствуют, хотя сохранились их описания и список региональ­ных дилеров Zotye. Кроссовер T600 комплекто­вался в России двумя двигателями объёмом 1,5 и 2,0 литра (150 и 177 л.с.) и стоил от 971 600 до 1 166 600 рублей. Кросс-купе Zotye Coupa можно было купить по цене от 1 189 600 до 1 439 600 рублей с 1,5-литровым 143-сильным мотором.

  • В представительстве марки изданию заявили о сохранении гарантийной поддержки для владельцев автомо­билей и о намерении вывести на россий­ский рынок новые модели. Более подробная информация должна появиться в течение 2021 года.

  • В ноябре 2020-го марка Zotye заняла третью позицию в рейтинге присут­ствующих в нашей стране брендов с самым молодым авто­парком. Средний возраст автомо­билей этой марки в России составил 2,7 года.

  • В 2020-м российский авторынок покинули сразу несколько моделей, включая предло­жения от именитых произво­дителей, а также бренд Datsun. Кроме того, о намере­нии в ближайшие годы прекратить поставки объявила и компания Honda.

Как по-вашему, почему Zotye покинули Россию?

Странный дизайн
Сомнительное качество
Слишком дорого
Нераскрученный бренд
Всё вместе

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#Кроссоверы#Zotye#Coupa#T600
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