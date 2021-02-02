Российский рынок покинули два китайских кроссовера

Компания Zotye прекратила в России продажи двух вседорожников — T600 и Coupa. Как уточняют «Китайские автомобили», связано это с крайне невысокой популярностью моделей. Но марка обещает продолжать сервисную поддержку уже проданных машин и не покидать российский рынок полностью.
Zotye T600 присутствовал в России с 2016 года, Zotye Coupa появился двумя годами позже. По данным издания, компания за это время смогла продать 5277 экземпляров первой модели и всего 803 — второй. С октября прошлого года не зафиксировано ни одной продажи.
Прайс-листы на обе модели на официальном сайте марки отсутствуют, хотя сохранились их описания и список региональных дилеров Zotye. Кроссовер T600 комплектовался в России двумя двигателями объёмом 1,5 и 2,0 литра (150 и 177 л.с.) и стоил от 971 600 до
1 166 600рублей. Кросс-купе Zotye Coupa можно было купить по цене от 1 189 600до 1 439 600рублей с 1,5-литровым 143-сильным мотором.
В представительстве марки изданию заявили о сохранении гарантийной поддержки для владельцев автомобилей и о намерении вывести на российский рынок новые модели. Более подробная информация должна появиться в течение 2021 года.
В ноябре 2020-го марка Zotye заняла третью позицию в рейтинге присутствующих в нашей стране брендов с самым молодым автопарком. Средний возраст автомобилей этой марки в России составил 2,7 года.
В 2020-м российский авторынок покинули сразу несколько моделей, включая предложения от именитых производителей, а также бренд Datsun. Кроме того, о намерении в ближайшие годы прекратить поставки объявила и компания Honda.
Как по-вашему, почему Zotye покинули Россию?
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