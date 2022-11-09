Знаменитый Ford Fiesta Кена Блока из «Джимханы» выставили на продажу

На аукционе RM Sotheby’s, который пройдёт 10 декабря в Майами, уйдёт с молотка одна из машин знаменитого экстремала Кена Блока. Это Ford Fiesta GYM3 выпуска 2011 года, которую построили специально для съёмок третьего эпизода трюкового сериала Gymkhana. Ролик набрал более 69 миллионов просмотров. Аукционисты ожидают выручить за спорткар от 300 до 350 тысяч долларов.
- Экстремальный хот-хэтч построен на базе стандартной Ford Fiesta ST, но автомобиль был глубоко модернизирован силами шведской гоночной команды Olsbergs MSE. Тюнеры, к примеру, разработали для пятидверки новый бодикит с расширителями колёсных арок и огромным антикрылом. В салоне спорткара оставили только гоночные органы управления и спортивные кресла, интегрировав дополнительно каркас безопасности и очень крупный рычаг стояночного тормоза: предполагается, что он выполнен по эскизу самого Блока.
- Подвеску Fiesta заново пересобрали на компонентах Ohlins, штатные тормоза заменили более производительными от Alcon Racing.
- Двигатель Ford Duratec объёмом 2,0 литра также глубоко переработан: он развивает 600 л.с. и 895 Нм крутящего момента. Мотор работает с шестиступенчатой «секвенталкой» собственной разработки Olsbergs и системой полного привода. По данным разработчиков, до 60 миль в час (96 км/ч) Fiesta GYM3 способна разогнаться примерно за 2 секунды.
- Аукционисты уточняют, что весной нынешнего года спорткар прошёл через профилактические работы с заменой некоторых компонентов. Автомобиль пригоден к использованию на спортивных трассах.
Около двух недель сериал Gymkhana пополнился новым эпизодом под названием Elecrikhana. В нём Кен Блок дрифтит по улицам Лас-Вегаса на специально построенном электрическом суперкаре Audi S1 Hoonitron.
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