Знаменитый Ford Fiesta Кена Блока из «Джимханы» выставили на продажу

Экстремальный хот-хэтч построен на базе стандартной Ford Fiesta ST, но автомобиль был глубоко модернизирован силами шведской гоночной команды Olsbergs MSE. Тюнеры, к примеру, разработали для пятидверки новый бодикит с расширителями колёсных арок и огромным антикрылом. В салоне спорткара оставили только гоночные органы управления и спортивные кресла, интегрировав дополнительно каркас безопасности и очень крупный рычаг стояночного тормоза

: предполагается, что он выполнен по эскизу самого Блока.