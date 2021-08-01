Знаменитый Bugatti Veyron, который был утоплен ради страховых выплат, вернут к жизни

На YouTube-канале VINwiki вышел ролик о продолжении истории знаменитого Bugatti Veyron, который был утоплен с целью получения страховых выплат. Выяснилось, что гиперкар уже год почти восстанавливает его нынешний владелец, купивший машину за 400 тысяч долларов (29 миллионов рублей).
- Вейрон 2006 года был куплен Энди Хаусом в 2009-м. Хаус, занимавшийся продажами подержанной автомобильной экзотики, заплатил за машину миллион долларов и застраховал её на 2,2 миллиона. После пары месяцев использования он специально утопил двухдверку, съехав в залив с дороги.
- Рассчитывая получить выплату, Хаус рассказал страховой фирме, что причиной аварии стал низко пролетевший пеликан, от столкновения с которым он был вынужден увернуться. Хаус получил часть денег — 600 тысяч долларов, — но после в Сети всплыло видео той самой аварии, записанное из случайно проезжавшего мимо автомобиля. Никаких причин съезжать с дороги на нём видно не было.
- Ролик стал поводом для обращения в суд, где Хаус был признан виновным в мошенничестве и получил год заключения. Его также обязали вернуть страховой уже полученную сумму. Примечательно, что в ходе заседаний Хауса спросили, почему он не заглушил двигатель после попадания в воду (вероятно, он оставил мотор заведённым с целью нанести ещё больший ущерб для увеличения выплат). Хаус ответил, что ему пришлось отбиваться от комаров и о спасении двигателя он не думал.
- Позже он продал утопленную машину. Затем у неё было несколько владельцев (включая дилерский центр, который купил Veyron и взял кредит на его восстановление, но обанкротился и двухдверка досталась банку), после чего автомобиль уже в разобранном виде вновь стал принадлежать Хаусу.
- Автор канала Эд Болиан, рассказавший историю многострадального Вейрона, заинтересовался его покупкой в 2018 году — за 300 тысяч долларов. Однако сделка не состоялась и гиперкар, сменив ещё одного владельца, оказался в руках Хьюстона Кроста, которому принадлежит прокатное агентство в Лас-Вегасе.
- Автомобиль был куплен за 400 тысяч долларов, ещё примерно 250 тысяч нынешний владелец потратил на оригинальные запчасти. Однако работа ещё не завершена — например, Вейрону требуется замена аудиосистемы Burmester, что стоит около 100 тысяч.
Как относитесь к машинам, восстановленным после достаточно серьёзных аварий?
Нормально. Если не совсем «тотал» и сделано хорошо
На этом нельзя ездить
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