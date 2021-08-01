Знаменитый Bugatti Veyron, который был утоплен ради страховых выплат, вернут к жизни

На YouTube-канале VINwiki вышел ролик о продолжении истории знаменитого Bugatti Veyron, который был утоплен с целью получения страховых выплат. Выяснилось, что гиперкар уже год почти восстанавливает его нынешний владелец, купивший машину за 400 тысяч долларов (29 миллионов рублей).