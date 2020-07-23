Индиец купил советский ЗиЛ и преобразил его до неузнаваемости

Автомобиль собрали в 1967 году, и до 1982-го он использо­вался в индийской армии в качестве ракето­воза, после чего был продан частному лицу.

Новому хозяину ЗиЛ достался в плачевном состоянии. Два года назад тот принялся за его восстанов­ление. В руках Навина грузовик получил отремонти­рованную ходовую часть, новый тенто­ванный кузов с неоткидными бортами и расшири­тели колёсных арок. Заводские запчасти для ремонта машины Навин нашёл на местном рынке.

Чтобы подчеркнуть советскую родо­словную грузовика, на дверях хозяин разместил дополни­тельные эмблемы ЗиЛ, а на крыльях — армейские звёзды.

По словам владельца, управляется ЗиЛ-131, несмотря на свой почтенный возраст, прекрасно и не уступает в этом совре­менным индийским грузовикам. Кроме того, новый владелец отметил неприхот­ливость и ремонто­пригодность советского автомобиля.