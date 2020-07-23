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Индиец купил советский ЗиЛ и преобразил его до неузнаваемости

Новый владелец ЗиЛ-131 восстановил ходовую часть и поставил новый тентованный кузов
Новости
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Индийский коллекционер Дорасвами Навин купил советский грузовик ЗиЛ-131, выпущенный 53 года назад, и полностью отреставри­ровал его. Об истории преобра­жения автомобиля рас­сказали в Onmanorama.

  • Автомобиль собрали в 1967 году, и до 1982-го он использо­вался в индийской армии в качестве ракето­воза, после чего был продан частному лицу.

  • Новому хозяину ЗиЛ достался в плачевном состоянии. Два года назад тот принялся за его восстанов­ление. В руках Навина грузовик получил отремонти­рованную ходовую часть, новый тенто­ванный кузов с неоткидными бортами и расшири­тели колёсных арок. Заводские запчасти для ремонта машины Навин нашёл на местном рынке.

  • Чтобы подчеркнуть советскую родо­словную грузовика, на дверях хозяин разместил дополни­тельные эмблемы ЗиЛ, а на крыльях — армейские звёзды.

  • По словам владельца, управляется ЗиЛ-131, несмотря на свой почтенный возраст, прекрасно и не уступает в этом совре­менным индийским грузовикам. Кроме того, новый владелец отметил неприхот­ливость и ремонто­пригодность советского автомобиля.

  • Модель ЗиЛ-131 начала производиться в СССР в 1966 году. Её выпуск завер­шился в 2012-м. Грузовик комплекто­вался 8-цилинд­ровым мотором объёмом 7 литров и мог развить максимальную скорость 80 км/ч.

ЗИЛ-131 — уже легенда?

Ранних годов — да
Нет, вполне себе «рабочая лошадь»

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#ЗИЛ
Комментарии
Комментарии14
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23 июля 2020
Название статьи огонь! Вот прям до неузнаваемости))) Я бы прошёл мимо и такой: &quot;Хм... возможно это новая тесла?&quot; И если бы не звезды и красный значок зил - никогда бы не узнал!
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2
23 июля 2020
)))))))))))))))&shy;)))))))))))))))&shy;))
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23 июля 2020
У него передние колеса неправильно забортованы. Точнее надо поменять местами. Протектор не туда едет)
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1
24 июля 2020
Точняк
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26 июля 2020
Это он врагов в заблуждение вводит. Индусы парни суровые
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24 июля 2020
на заднем мосту колеса тоже стоят раком
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1
24 июля 2020
в 69м в армии на таком ездил..без переднего кардана разгонял до 110 км .. там есть датчик оборотов .открутил трубку и только так мог разогнать .а узнать его ..только не может тот кто никогда его не видел...
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1
14 августа 2020
Обкатывал в 71 в КЗакВО такие новые транспортные (под тентом) с завода. 100 по прямой без груза в легкую... По горам лазали, где местные не решались... В те годы это был самолет!
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1
24 июля 2020
ЗИЛ он и в Африке ЗИЛ сделан надежно в СССР, только жрет многовато!
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24 июля 2020
Выпуск завершен в 2002, а не 2012!!!
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24 июля 2020
69-м повтарители на крылья не ставили и диски не кольцами разбортировались
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26 июля 2020
131й это старый стюдебеккер рабочие говорили что стюдебеккер был лучше 131го один из рабочих даже срок получил за это.
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