Индиец купил советский ЗиЛ и преобразил его до неузнаваемости

Индийский коллекционер Дорасвами Навин купил советский грузовик ЗиЛ-131, выпущенный 53 года назад, и полностью отреставрировал его. Об истории преображения автомобиля рассказали в Onmanorama.
Автомобиль собрали в 1967 году, и до
1982-гоон использовался в индийской армии в качестве ракетовоза, после чего был продан частному лицу.
Новому хозяину ЗиЛ достался в плачевном состоянии. Два года назад тот принялся за его восстановление. В руках Навина грузовик получил отремонтированную ходовую часть, новый тентованный кузов с неоткидными бортами и расширители колёсных арок. Заводские запчасти для ремонта машины Навин нашёл на местном рынке.
Чтобы подчеркнуть советскую родословную грузовика, на дверях хозяин разместил дополнительные эмблемы ЗиЛ, а на крыльях — армейские звёзды.
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По словам владельца, управляется ЗиЛ-131, несмотря на свой почтенный возраст, прекрасно и не уступает в этом современным индийским грузовикам. Кроме того, новый владелец отметил неприхотливость и ремонтопригодность советского автомобиля.
Модель ЗиЛ-131 начала производиться в СССР в 1966 году. Её выпуск завершился в
2012-м.Грузовик комплектовался 8-цилиндровым мотором объёмом 7 литров и мог развить максимальную скорость 80 км/ч.
ЗИЛ-131 — уже легенда?
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