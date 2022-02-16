Жёсткие штрафы за выброс мусора из машин, сдерживание цен на топливо и 3 млн чаевых сотрудникам АЗС. Главное за день

Вы наверняка сталкивались с подобным на дороге: что-то преградило вам путь по своей полосе, а объезд препятствия связан с нарушениями ПДД — выездом на обочину или встречную полосу. Что делать в такой ситуации и какие могут быть последствия? Отвечает юрист!



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Зимний сезон давно не был настолько снежным: горы сугробов выросли вообще везде! В ожидании коммунальных служб всё чаще слышны шутки про покупку собственного автомобиля-снегоуборщика, но реально ли купить такую технику? Какой она бывает и сколько стоит? Мы заглянули в соответствующий раздел на Авто.ру и нашли несколько интересных предложений.

