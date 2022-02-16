Жёсткие штрафы за выброс мусора из машин, сдерживание цен на топливо и 3 млн чаевых сотрудникам АЗС. Главное за день

Добрый вечер! Жюри «Всемирного женского автомобиля года» огласило список финалистов конкурса. Половина из шести претендентов — электрокары Audi, BMW и Ford, а соперничать с ними будут автомобили Jeep, Kia и Peugeot. О том, кто же станет главной женской машиной-2022, узнаем 8 марта, а пока — к другим интересным новостям и статьям за последние 24 часа.
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Главное: «мусорные» штрафы для автомобилистов
Госдума одобрила в первом чтении законопроект, устанавливающий ответственность за выброс мусора из автомобилей. Предполагается, что будут введены штрафы размером от 10 до 50 тысяч рублей, а наказания за повторные нарушения окажутся ещё жёстче — вплоть до конфискации автомобиля. Фиксировать нарушения хотят при помощи автоматических камер либо фотоловушек.
«Китаец», на котором так и хочется прокатиться
Представлены сразу две новые версии «электрического E-класса»: Mercedes-AMG EQE 43 и EQE 53. Обе получили двухмоторные силовые установки, а самая мощная из них выдаёт до 687 л.с. и 1000 Нм. Такой электрокар сможет набирать «сотню» за 3,3 секунды, но это ещё не все доработки от AMG: модификации затронули также подвеску с тормозами, экстерьер и салон. Новинки появятся и на российском рынке.
Немного важных новостей
- Правительство одобрило меры по сдерживанию роста цен на бензин.
- Сотрудники АЗС получили через Яндекс Заправки 3 миллиона рублей чаевых.
- В кроссоверах VW Taos появилась функция проверки штрафов ГИБДД.
- Редкий внедорожник GMC, проезжавший всего по 15 километров в год, выставили на торги.
Почитать перед сном
Вы наверняка сталкивались с подобным на дороге: что-то преградило вам путь по своей полосе, а объезд препятствия связан с нарушениями ПДД — выездом на обочину или встречную полосу. Что делать в такой ситуации и какие могут быть последствия? Отвечает юрист!
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Зимний сезон давно не был настолько снежным: горы сугробов выросли вообще везде! В ожидании коммунальных служб всё чаще слышны шутки про покупку собственного автомобиля-снегоуборщика, но реально ли купить такую технику? Какой она бывает и сколько стоит? Мы заглянули в соответствующий раздел на Авто.ру и нашли несколько интересных предложений.
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