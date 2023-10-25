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Журнал Авто.ру ищет авторов: как стать частью команды

Хочешь писать про автомобили? Приходи к нам!
Новости
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Журнал Авто.ру — одно из самых крупных автомобильных медиа России. И нам нужны авторы! Вот кого мы ищем.

Оглавление

Автор подборок классных машин с Авто.ру (и не только)

Что нужно делать? Найти подходящие заданной теме автомобили, а потом ярко и интересно про них написать. Это могут быть как машины, продающиеся на Авто.ру (а также мотоциклы/автобусы/грузовики), так и экспонаты какой-нибудь большой выставки или автосалона.

Автор учебников и разборов

Что нужно делать? Писать про устройство автомобиля и его агрегаты, разбираться в нюансах ПДД, купли-продажи и обслуживания автомобилей — чтобы простым и понятным языком рассказывать читателям, как всё устроено и работает.

Автор статей про важные социальные темы

Что нужно делать?  Писать про изменения, нововведения, штрафы, новые дорожные знаки и камеры и так далее. Для этого нужно разбираться в действующем законодательстве (ПДД, КоАП и УК — если знаете, как расшифровываются эти аббревиатуры, то полшага к успеху уже сделано), следить за важными для российских водителей изменениями, отличать ОСАГО от каско и понимать, чем инициатива депутатов отличается от законопроекта, рассмотренного в первом чтении.

Автор новостей

Что нужно делать? Искать инфоповоды, отличать хорошие и важные новости от плохих и скучных, писать интересно и опираясь на факты — без воды, длинных вступлений и ненужных деталей.

Что ещё важно знать

Большим плюсом для любого автора, который хочет писать про автомобили, будет любое сочетание следующих качеств:

  • Быть грамотным и везде, где нужно, ставить букву «ё».
  • Разбираться в автомобилях — как в новых, так и старых. И знать автомобильную историю хотя бы в общих чертах.
  • В общих же чертах понимать, что происходит на автомобильном рынке России (почему машины сегодня столько стоят, из-за чего рынок растёт или падает и так далее) и не впадать в ступор от названий Hongqi, Jaecoo и Forthing.
  • Быть технически подкованным. Это значит, что нужно знать (или хотеть узнать) и уметь рассказать тем, кто не знает, почему глохнет двигатель, чем хорош, а чем плох передний привод, как устроена пневмоподвеска и так далее.
  • Знать, про что пишет Журнал Авто.ру, уметь отличать новость от подборки, учебник от разборов на важные социальные темы и обзор от дневника трат. Проще говоря, нужно разбираться в структуре и форматах Журнала хотя бы на базовом уровне. С остальным мы поможем.
  • Строго соблюдать договорённости и сроки.

Взамен мы гарантируем своевременную оплату по договору, дружескую атмосферу и огромную аудиторию, которая будет читать ваши материалы. Если вы готовы попробовать свои силы, то просто заполните форму ниже, и мы обязательно выйдем на связь со всеми кандидатами.

P.S. Тестовое задание тоже будет — но несложное и не займёт много времени. Зато так мы сможем понять, будет ли смысл в нашем сотрудничестве.

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