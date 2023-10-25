Журнал Авто.ру ищет авторов: как стать частью команды

Большим плюсом для любого автора, который хочет писать про автомобили, будет любое сочетание следующих качеств:

Быть грамотным и везде, где нужно, ставить букву «ё».

Разбираться в автомобилях — как в новых, так и старых. И знать автомобильную историю хотя бы в общих чертах.

В общих же чертах понимать, что происходит на автомобильном рынке России (почему машины сегодня столько стоят, из-за чего рынок растёт или падает и так далее) и не впадать в ступор от названий Hongqi , Jaecoo и Forthing .

Быть технически подкованным. Это значит, что нужно знать (или хотеть узнать) и уметь рассказать тем, кто не знает, почему глохнет двигатель, чем хорош, а чем плох передний привод, как устроена пневмоподвеска и так далее.

Знать, про что пишет Журнал Авто.ру, уметь отличать новость от подборки, учебник от разборов на важные социальные темы и обзор от дневника трат. Проще говоря, нужно разбираться в структуре и форматах Журнала хотя бы на базовом уровне. С остальным мы поможем.

Строго соблюдать договорённости и сроки.

Взамен мы гарантируем своевременную оплату по договору, дружескую атмосферу и огромную аудиторию, которая будет читать ваши материалы. Если вы готовы попробовать свои силы, то просто заполните форму ниже, и мы обязательно выйдем на связь со всеми кандидатами.

P.S. Тестовое задание тоже будет — но несложное и не займёт много времени. Зато так мы сможем понять, будет ли смысл в нашем сотрудничестве.