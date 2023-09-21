В Эстонии потребовали за полгода перерегистрировать машины с российскими номерами

Также в течение пяти дней жители Эстонии обязаны зарегистрировать ввезённое в страну для собственного пользования транспортное средство в местном регистре. При этом проживающие на территории балтийского государства иностранцы должны сделать это, если используют машину в стране в течение года.

Ввоз автомобиля в Эстонию сопряжён с обязательными платежами. Например, в случае с моделью стоимостью 20 тысяч евро таможенная пошлина составит примерно 2 тысячи евро, налог с оборота — 4,4 тысячи евро.

Все граничащие с Россией государства Евросоюза закрыли въезд для машин с российскими регистрационными знаками. Также рассматривается вопрос о конфискации транспортных средств, оказавшихся внутри европейской зоны до введения ограничений.

Выезд из Эстонии в Россию на легковом автомобиле на днях подорожал: чтобы пройти пограничный контроль без очереди, нужно заплатить 9 евро вместо прежних пяти. При этом условия прохождения границы в порядке общей очереди не изменились.