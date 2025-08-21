Очень крутые дома на колёсах, которые делают в России

Какое-то время назад мы уже писали о самых крутых автодомах, сделанных в России. С тех пор внутренний туризм и путешествия с жильём на колёсах не только не потеряли актуальность — они начали набирать обороты! Поэтому сегодня рассказываем о ещё одной группе российских производителей и их продукции, о которых вы могли не знать.
Начнём с производителя из Санкт-Петербурга и автодома, который появился на энтузиазме двух товарищей. Разочаровавшись в качестве неназванного европейского кемпера, они решили построить собственный, более добротный жилой прицеп.
Сначала авторы проекта собрали всего один экземпляр для личного пользования и не планировали продолжать, но после первого же путешествия им предложили продать творение. Они и продали. А потом второй прицеп — так и началось производство кемперов на заказ.
В начале пандемийного 2020 года фирма «Свобода» собирала по 2 прицепа за 3 месяца, а в 2021‑м объём вырос уже до 8–10 прицепов в месяц — вместе со спросом на путешествия по стране. Простенький 150-метровый цех трансформировался в фабрику площадью 1000 квадратных метров, а количество задействованных в процессе людей увеличилось до двух десятков.
Несмотря на бойкие продажи, фирма до сих пор предлагает лишь одну модель. Однако в разных комплектациях и с различными дополнительными опциями. В результате «Свободу» можно либо сконфигурировать на свой вкус, либо купить саму базу — прицеп с полностью готовым корпусом и документами, а потом благоустраивать кемпер самостоятельно и по своему вкусу.
В мире автодомов компания «Форвард» отметилась в 2021 году с серийной моделью на грузовом полноприводном шасси Садко Next. Внедорожный дом на колёсах с кузовом фургонного типа оснастили даже полноценным санузлом и дровяной печью. Машину строили под конкретного клиента, однако потом её включили в модельный ряд, и сейчас заказать такую же (или сделанную по индивидуальному проекту) может любой желающий.
Но в действительности спектр возможностей нижегородской фирмы не ограничивается транспортом для путешествий. «Форвард» разрабатывает и производит спецавтомобили (преимущественно на базе моделей ГАЗа) и прочую спецтехнику под ключ. В длинном списке уже реализованных проектов есть и автомобили для уличной торговли, и аварийно-спасательные машины, и мобильные медкабинеты, и прочие передвижные пункты самого разного назначения, которые нередко делаются в виде автопоездов. Компания разработала даже ледовый комбайн, который называет уникальным отечественным продуктом.
Во многом возможности организации опираются на связанное с ней предприятие «Фабрика композитов» — инжиниринговую компанию полного цикла, которая специализируется на изделиях из — вы не поверите! — композитных материалов. Среди прочего, она принимает активное участие в разработке и производстве российских трамваев, автобусов и троллейбусов, а также электропоездов.
В Нижнем Новгороде вообще много фирм, выпускающих кемперы. Включая те, которые специализируются на больших и очень больших автодомах. Нижегородская «ЛАГГАР ПРО» тоже предлагает разработку домов на шасси, например, КамАЗов, но регулярный модельный ряд — это кемперы-прицепы.
Сейчас в линейке фирмы (работает с середины 2010-х) три прицепа, которые позиционируются как внедорожные: начальный вариант «Навигатор», более объёмный и усовершенствованный «Навигатор 2», а также крупный прицеп-трансформер «Чеглок».
Компания не только выпускает их в типовых комплектациях, но и регулярно модифицирует кемперы в соответствии с пожеланиями клиентов — более 80 процентов заказов были выполнены с теми или иными доработками. Плюс ко всему, «ЛАГГАР ПРО» собирается выйти на зарубежные рынки. Но когда эти планы получится реализовать в текущих условиях, непонятно.
Эту компанию из всё того же Нижнего Новгорода мы уже упоминали в подборке самых крутых российских автодомов, но её масштаб настолько велик, что мы не смогли пройти мимо и в этот раз. Профиль «ВолгаТрейд» — большие внедорожные автодома на базе КамАЗов и Уралов, а также на грузовых шасси зарубежных брендов. И фирме, кажется, по силам выполнить любой заказ!
Компания на рынке уже более 20 лет, а в числе её клиентов, помимо частных заказчиков, значатся очень крупные российские фирмы, которым подобная техника требуется для работы в труднодоступных районах страны. Кроме того, фирма предлагает всевозможные комплектующие и поставляет всё это в более чем 70 городов России. Р — размах!
Ещё одна фирма, которая занимается выпуском кемперов-прицепов, расположена в Каменск-Уральском. «Кемпер Урал» работает с 2013 года, количество построенных прицепов исчисляется сотнями, а география поставок охватывает больше половины регионов России.
Компания предлагает сравнительно простые кемперы двух базовых моделей плюс пару их улучшенных версий. Сильные стороны — более-менее доступные цены и широкие возможности конфигурации: предлагаются десятки опций.
При этом опытный производитель выработал несколько типовых, но не бездушных комплектаций: для выездов с друзьями, семьёй с детьми, спортсменов, рыбалки/охоты или туризма парой. Как и многие фирмы, сейчас «Кемпер Урал» столкнулся с резким подорожанием и даже отсутствием некоторых комплектующих, но продолжает работу.
Эта компания не раз попадала в новости благодаря своим разнообразным кемперам. Корни фирмы уходят в 2009 год, хотя в своём нынешнем виде она существует с 2017-го. В 2018 году открылся завод «Автокемпер Пром» в подмосковной Коломне — и это 8000 квадратных метров производственных площадей!
В портфолио — классический кемпер в европейском стиле на базе Fiat Ducato, жилые модули-вкладыши для различных пикапов, а также надстройки для «Нивы» и Lada Granta. Кроме того, компания может построить автодом на базе выбранного клиентом шасси и проводит техобслуживание жилья на колёсах, а также предлагает разработку мобильных кафе, мастерских, пунктов спасательных служб и так далее.
Нельзя не вспомнить и про сотрудничающую с УАЗом ульяновскую компанию «Автодом», которая взялась за мелкосерийный выпуск кемпера на базе «Буханки» — модель «Байкал».
На самом деле изначально этот автодомик готовился по заказу немецкого дистрибьютора силами УАЗа и фирмы «Люкс Форм» (у неё были совместные проекты также с упомянутой «Автокемпер Пром»). И в 2020-м был представлен первый вариант «Буханки» для путешественников.
Однако впоследствии работы над отечественным кемпером продолжились, но уже стараниями «Автодома», который довёл проект до финального результата. В 2021 году было обещано запустить модель в тираж и предлагать её через официальную дилерскую сеть Ульяновского автозавода.
Напоследок расскажем о ещё одном производителе из Москвы. Да, речь вновь про кемперы-прицепы, но весьма интересные — это большие и основательные прицепы, созданные специально для путешествий вне асфальтированных дорог.
В актуальной линейке компании три модели, которые различаются в основном уровнем укомплектованности. В список возможного оснащения входят, например, полноценная кухня, Webasto и кондиционер, детская кроватка и солнечные панели.
Специалисты «Сэндтреккера» работают над жилыми прицепами для бездорожья с 2009 года, а самой фирме 8 лет. Примерами для коллектива были внедорожные автодома из США и Австралии.