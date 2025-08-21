Очень крутые дома на колёсах, которые делают в России

Начнём с производителя из Санкт-Петербурга и автодома, который появился на энтузиазме двух товарищей. Разочаровавшись в качестве неназванного европейского кемпера, они решили построить собственный, более добротный жилой прицеп.

Сначала авторы проекта собрали всего один экземпляр для личного пользования и не планировали продолжать, но после первого же путешествия им предложили продать творение. Они и продали. А потом второй прицеп — так и началось производство кемперов на заказ.